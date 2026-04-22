Các chuyên gia thảo luận thực tiễn của quá trình chuyển đổi xanh ở Việt Nam tại tọa đàm. Ảnh: Diệu Thúy - TTXVN

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho biết, trong bối cảnh toàn cầu đã và đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng như: Biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, chuyển đổi xanh ngày càng trở nên cấp thiết và mang tính thời sự. Đây không chỉ là sự thay đổi mô hình phát triển kinh tế từ "nâu" sang "xanh", mà còn là một quá trình cải cách toàn diện, hướng đến phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và thúc đẩy công bằng xã hội.

Nhận thức được tầm quan trọng của yêu cầu phát triển bền vững, Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh nhiệm vụ: "Chủ động giám sát, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu; phát triển nền kinh tế xanh, ít chất thải, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, carbon thấp". Chủ trương này thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng quốc gia, vừa bảo vệ môi trường sinh thái, hướng tới mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh kỳ vọng, tọa đàm sẽ góp phần lan tỏa các giá trị khoa học và thực tiễn của công trình nghiên cứu, đồng thời thúc đẩy nhận thức và hành động của cộng đồng đối với việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và thúc đẩy chuyển đổi xanh vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Đề cập tới vấn đề “Tài nguyên thiên nhiên và tư duy xanh: Từ góc nhìn kinh tế học”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Danh Sơn, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho rằng, tài nguyên thiên nhiên là nền tảng không thể thiếu cho sự phát triển, vừa cung cấp nguyên liệu, năng lượng, vừa duy trì cân bằng sinh thái và an ninh môi trường. Tuy nhiên, tình trạng khai thác quá mức và ô nhiễm môi trường thời gian qua đã làm suy giảm nhanh chóng nguồn tài nguyên thiên nhiên ở nước ta. Trước bối cảnh đó, việc phát triển năng lượng tái tạo, nông nghiệp tuần hoàn, bảo vệ rừng, quản lý bền vững nguồn nước và khai thác khoáng sản gắn với công nghệ sạch trong quá trình chuyển đổi xanh đều cho thấy xu hướng tận dụng lợi thế tự nhiên đi đôi với bảo tồn, tiến gần hơn tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Ở Việt Nam, thời gian qua, sự phát triển của nền kinh tế vẫn mang tính chất “nâu”, nghĩa là sự phát triển mà trong đó tăng trưởng, phát triển kinh tế dựa nhiều vào khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và môi trường vượt quá ngưỡng tự phục hồi của tự nhiên, ngưỡng tiếp nhận chất thải của môi trường, gây tổn hại, ô nhiễm, suy thoái môi trường.

Để xây dựng được nền kinh tế xanh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Danh Sơn đề xuất cần một tư duy xanh, việc này xuất phát từ tâm của những nhà lãnh đạo, những người đóng vai trò tối quan trọng trong quyết định chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc cân đối giữa lợi nhuận kinh doanh và đầu tư cho hệ thống xử lý những tồn dư tác động đến tài nguyên thiên nhiên và môi trường là hết sức quan trọng. Không những thế, sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp còn luôn cần đáp ứng đầy đủ các yếu tố khắt khe nhất về tiêu chuẩn, chất lượng.

Tại tọa đàm, nhiều chuyên gia, nhà khoa học nhà quản lý trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trao đổi, thảo luận về những vấn đề lý luận và thực tiễn của quá trình chuyển đổi xanh ở Việt Nam hiện nay như phát triển kinh tế tuần hoàn, từ đó đề xuất thông điệp chung tay chuyển đổi vì Việt Nam xanh, vì tương lai xanh.

Trong khuôn khổ tọa đàm, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam giới thiệu cuốn sách “Tài nguyên thiên nhiên và chuyển đổi xanh ở Việt Nam”, do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam biên soạn và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản.

Cuốn sách gồm 3 phần với nội dung tập trung làm rõ cơ sở lý luận về quan hệ giữa tài nguyên thiên nhiên và quá trình chuyển đổi xanh; một số vấn đề trong khai thác, sử dụng và bảo vệ các dạng tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam; từ đó nêu ra quan điểm, phương hướng, giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách, đổi mới tư duy và cách tiếp cận trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và chuyến đối xanh ở Việt Nam./.