Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động nhân đạo ở vùng biên giới

Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 27 đồng chí; Ban Thường vụ có 7 đồng chí. Bà Nông Thị Anh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII gồm 13 đồng chí và 1 đại biểu dự khuyết.

Đại hội đề ra chỉ tiêu cơ bản như tổng giá trị hoạt động toàn Hội đạt từ 145 tỷ đồng trong nhiệm kỳ, với 150.000 lượt người được trợ giúp, trong đó ưu tiên các đối tượng người nghèo, dễ bị tổn thương, vùng sâu, vùng xa, vùng chịu ảnh hưởng thiên tai; phấn đấu có ít nhất 600 địa chỉ nhân đạo được nhận đỡ đầu trợ giúp; vận động và tiếp nhận hiến máu từ người tình nguyện từ 5.000 đơn vị/năm; từ 5% dân số có hiểu biết về phòng ngừa tai nạn, thương tích và sơ câp cứu. Mỗi năm có từ 5.000 đối tượng được khám bệnh, tư vấn cấp thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe; 100% cấp hội tổ chức được các hoạt động vận động xây dựng quỹ; đảm bảo duy trì và ổn định nguồn quỹ cứu trợ khẩn cấp…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục nâng cao vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, đưa công tác nhân đạo trở thành một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển bao trùm của tỉnh. Hội cần nghiên cứu, đề xuất những mô hình, giải pháp phù hợp với đặc thù của tỉnh Cao Bằng - địa bàn biên giới, dân cư phân tán, tỷ lệ hộ nghèo còn cao và số lượng người dễ bị tổn thương còn lớn; thúc đẩy chuyển đổi số nhằm rút ngắn khoảng cách trong hoạt động nhân đạo ở vùng biên giới…

“Chuyển đổi số là giải pháp để đưa các hoạt động nhân đạo đến đúng người, đúng địa chỉ và đúng thời điểm. Khoảng cách địa lý sẽ không còn là rào cản nếu chúng ta biết kết nối bằng dữ liệu, công nghệ và lòng nhân ái”, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh.

Hội cần đổi mới mạnh mẽ công tác vận động nguồn lực; tăng cường kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm, cùng các đối tác quốc tế; từng bước hình thành hệ sinh thái nhân đạo chuyển từ hỗ trợ ngắn hạn sang hỗ trợ sinh kế bền vững, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nước sạch, nhà ở an toàn, bảo vệ môi trường và phát triển các mô hình nhân đạo xanh.

Nhiệm kì 2021-2026, tổng giá trị hoạt động xã hội nhân đạo đạt trên 88 tỷ đồng với trên 70.600 lượt người được hỗ trợ; tổng giá trị phòng ngừa, ứng phó thảm họa đạt gần 49 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 15.500 lượt người; tổng giá trị sơ cứu, khám chữa bệnh nhân đạo, phòng chống dịch bệnh, nước sạch vệ sinh, dinh dưỡng cho trẻ em nghèo đạt trên 12,3 tỷ đồng…/.