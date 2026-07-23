Thúc đẩy chuyển đổi số cấp xã ở miền núi

Hội thảo hướng đến thống nhất mô hình chuyển đổi số cấp xã, phù hợp mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức thực hiện cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nhất là các xã ở tỉnh miền núi, biên giới như Lạng Sơn.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn Trần Hữu Giang phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn Trần Hữu Giang cho biết, thời gian qua, hạ tầng số của tỉnh từng bước được đầu tư, hoàn thiện. Các nền tảng số dùng chung, dịch vụ công trực tuyến, cơ sở dữ liệu trong các ngành, lĩnh vực từng bước được xây dựng, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả. Nhiều mô hình ứng dụng công nghệ số được triển khai trong các lĩnh vực như, giáo dục, y tế, nông nghiệp, thương mại, du lịch và quản lý nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chuyển đổi số chỉ thực sự đi vào chiều sâu, thực chất và mang lại hiệu quả khi được triển khai đồng bộ từ cơ sở. Trong quá trình đó, cần kiên trì quan điểm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ làm thước đo, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ, liên thông giữa các cấp, ngành, địa phương.



Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đề nghị, các địa phương rà soát, xác định rõ những nhiệm vụ, vấn đề ưu tiên trong chuyển đổi số; tránh đầu tư dàn trải, manh mún; chú trọng giải pháp có tính liên thông, đồng bộ, phù hợp điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực của từng địa phương. Các doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp viễn thông tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Lạng Sơn và các địa phương trong việc tư vấn, chuyển giao công nghệ, phát triển hạ tầng số, cung cấp các nền tảng, giải pháp số...



Tại hội thảo, nhiều ý kiến của các địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đều thống nhất khẳng định, chuyển đổi số là xu thế tất yếu của sự phát triển, mang lại giá trị, hiệu quả thực tế cao. Đây cũng là giải pháp rút ngắn khoảng cách phát triển. Tuy nhiên hiện nay, thực tế cho thấy, quá trình này vẫn đang gặp khó khăn, vướng mắc, chuyển đổi số vẫn còn một số “điểm nghẽn” do hạ tầng chưa đồng bộ, chưa khai thác hết tiềm năng, phục vụ sự phát triển... Ông Đặng Tùng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Chính phủ số, Cục Chuyển đổi số quốc gia trình bày chuyên đề “Hướng dẫn triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã” tại Hội thảo. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Ông Đặng Duy Hải, chuyên gia tư vấn giải pháp của Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel nhấn mạnh, hạ tầng số chính là nền móng của chuyển đổi số. Đối với cấp xã, chuyển đổi số không chỉ là việc đưa các phần mềm vào sử dụng mà là xây dựng một môi trường làm việc hiện đại, kết nối thông suốt, an toàn và thuận tiện cho cả cán bộ lẫn người dân. Ông Đặng Duy Hải, chuyên gia tư vấn giải pháp của Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel nhấn mạnh, hạ tầng số chính là nền móng của chuyển đổi số. Đối với cấp xã, chuyển đổi số không chỉ là việc đưa các phần mềm vào sử dụng mà là xây dựng một môi trường làm việc hiện đại, kết nối thông suốt, an toàn và thuận tiện cho cả cán bộ lẫn người dân.

Hiện nay, tại nhiều đơn vị vẫn còn tình trạng máy tính đã sử dụng nhiều năm, cấu hình thấp, tốc độ xử lý chậm; máy in, máy scan thiếu hoặc dùng chung; một số thiết bị đã hết thời gian bảo hành. Khi số lượng hồ sơ điện tử ngày càng tăng, việc xử lý trên những thiết bị cũ sẽ làm giảm năng suất làm việc và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng phục vụ người dân.



Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc ngày càng lớn, phạm vi quản lý rộng hơn, lượng người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tăng cao, đòi hỏi hạ tầng phục vụ chuyển đổi số phải được đầu tư đồng bộ ngay từ đầu trên ba trụ cột gồm: Hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, đáp ứng nhu cầu xử lý công việc và phục vụ người dân; an toàn thông tin vững chắc, bảo vệ dữ liệu và bảo đảm hoạt động liên tục của các hệ thống; hạ tầng viễn thông tốc độ cao, phủ rộng đến mọi địa bàn, tạo nền tảng cho chính quyền số, kinh tế số và xã hội số./.

