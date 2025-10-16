Thúc đẩy các cơ chế hợp tác thiết thực giữa Việt Nam và Saint Kitts và Nevis

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long trình Quốc thư lên Toàn quyền Saint Kitts và Nevis, bà Dame Marcella Liburd. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi lễ trang trọng diễn ra ở Dinh Toàn quyền, Đại sứ Lê Quang Long trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của Chủ tịch nước Lương Cường tới Toàn quyền Marcella Liburd và nhân dân Saint Kitts và Nevis; đồng thời khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Saint Kitts và Nevis.

Trong buổi tiếp kiến Thủ tướng Terrance Drew, Đại sứ Lê Quang Long chuyển lời chào của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hai bên trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đại sứ Lê Quang Long nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và khuyến khích doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư, sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, trong đó có lúa gạo - mặt hàng thế mạnh của Việt Nam.

Làm việc với Bộ Ngoại giao Saint Kitts và Nevis, Đại sứ Lê Quang Long và Thứ trưởng Thường trực Kaye Bass nhất trí thúc đẩy các cơ chế hợp tác thiết thực như trình lãnh đạo hai nước xem xét mở rộng hợp tác và trao đổi kỹ thuật trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, năng lượng tái tạo và địa nhiệt; cũng như tăng cường giao lưu nhân dân và cấp học bổng cho sinh viên...

Nhân dịp này, Đại sứ Lê Quang Long bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ Saint Kitts và Nevis về sự ủng hộ quý báu dành cho Việt Nam trong quá trình ứng cử và trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028, coi đây là biểu hiện sinh động của tình đoàn kết và sự tin cậy chính trị giữa hai nước.

Các cuộc tiếp xúc và làm việc của Đại sứ Lê Quang Long trong khuôn khổ chuyến công tác góp phần củng cố nền tảng quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Saint Kitts và Nevis, mở ra triển vọng hợp tác cụ thể, thực chất trong nhiều lĩnh vực phù hợp với lợi ích và tiềm năng của hai nước./.