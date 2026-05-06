Thư viện chuyển mình thành không gian văn hóa mở, hấp dẫn bạn đọc trong kỷ nguyên số

Bằng việc đổi mới không gian đọc sách, Thư viện Hà Tĩnh đã thu hút đông đảo thiếu nhi đến đọc sách. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

Ghi nhận tại Thư viện tỉnh Hà Tĩnh những ngày này, không khí học tập, nghiên cứu luôn diễn ra sôi nổi. Không còn là những kho lưu trữ tài liệu thuần túy, thư viện đã chuyển mình thành một không gian văn hóa mở, gần gũi. Hệ thống phòng đọc được bố trí khoa học, nguồn tài liệu phong phú từ văn học, lịch sử đến khoa học, kỹ năng sống, đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi.

Xác định tài nguyên thông tin là yếu tố then chốt, mỗi năm, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh đã bổ sung hàng nghìn đầu sách. Đặc biệt, việc xây dựng các góc đọc riêng cho thiếu nhi đã giúp nuôi dưỡng thói quen đọc sách cho các em ngay từ sớm. Nhờ đó, trung bình mỗi tháng, thư viện thu hút khoảng 3.000 - 4.000 lượt bạn đọc.

Nhiều học sinh chọn Thư viện tỉnh Hà Tĩnh là nơi ôn thi bởi sự yên tĩnh và dễ dàng tra cứu tài liệu khi cần. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

Chị Nguyễn Thị Mậu, nhân viên thư viện cho biết: Vào các buổi chiều, lượng bạn đọc đến rất đông, nhiều thời điểm phòng đọc gần như kín chỗ. Chúng tôi thường xuyên phải bổ sung thêm bàn ghế và duy trì mở cửa phục vụ cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật để đáp ứng nhu cầu học tập của các em học sinh và nhân dân. Vào mùa hè, thư viện bổ sung thêm quạt và chạy điều hòa, đáp ứng điều kiện cho các em học tập.

Em Nguyễn Thị Quỳnh Như, học sinh ở xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên cùng bạn đến tra cứu tài liệu và học tập tại thư viện. Quỳnh Như chia sẻ: Thay vì ngồi nhà với chiếc điện thoại dễ gây xao nhãng, em chọn đến thư viện vì không gian ở đây rất yên tĩnh và có đầy đủ các đầu sách tham khảo cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Việc tiếp cận trực tiếp với sách giấy giúp em ghi nhớ kiến thức tốt hơn và tạo được sự tập trung cao độ.

Bên cạnh việc phục vụ tại chỗ, Thư viện tỉnh Hà Tĩnh còn nỗ lực đưa sách đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa qua mô hình xe ô tô thư viện lưu động. Trong năm qua, hàng chục điểm trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đã đón nhận những “chuyến xe tri thức” này. Mỗi chuyến xe không chỉ mang theo hàng nghìn bản sách mà còn khơi dậy niềm đam mê đọc sách, mở ra chân trời mới cho những học sinh vùng khó khăn.

Dù kinh phí bổ sung sách còn hạn chế (khoảng gần 1 tỷ đồng/năm), trong khi giá sách ngày càng tăng, Thư viện tỉnh đã chủ động tìm hướng đi phù hợp thông qua công nghệ. Ông Mai Quốc Quyền, Giám đốc Thư viện tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị đã thực hiện số hóa gần 18.000 bản sách và đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý VietBiblio. Đến nay, phần mềm này đã được triển khai miễn phí tại 300 trường học, giúp việc quản lý và tiếp cận học liệu trở nên thuận tiện, hiệu quả hơn rất nhiều trong thời đại số.

Với hơn 300.000 bản sách hiện có cùng hệ thống tài liệu đa dạng, Thư viện tỉnh thường xuyên tổ chức luân chuyển, làm mới nguồn sách giữa các đơn vị. Những nỗ lực này không chỉ giúp duy trì sức sống cho văn hóa đọc mà còn khẳng định vai trò của thư viện trong việc kết nối, lan tỏa tri thức đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển nguồn nhân lực cho quê hương Hà Tĩnh./.