Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Algeria họp báo: Triển khai ngay các chương trình, dự án, cụ thể hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb gặp gỡ báo chí hai nước. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tại cuộc họp báo, trước quan chức hai nước và báo giới Algeria, Việt Nam và quốc tế, thông báo về việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược và ký kết nhiều văn kiện quan trọng khác, Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng tới Algeria và các thỏa thuận được hai bên ký kết có tính chất lịch sử, định hình và mở ra chương mới trong quan hệ hai nước thời gian tới.

Kết quả này cụ thể hóa mong muốn, khát khao của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước và khẳng định quyết tâm của Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune trong việc đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam.

Thủ tướng Algeria đánh giá cuộc trao đổi rất hiệu quả, thiết thực, một lần nữa khẳng định tầm vóc quan trọng của quan hệ song phương và củng cố tinh thần đoàn kết giữa chính phủ, nhân dân hai nước trong ứng phó các đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Đánh giá trong chuyến thăm, hai bên đã rà soát và thống nhất các biện pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, Thủ tướng Algeria cho rằng điều cần thiết là hai bên triển khai các nội dung thỏa thuận đạt được thành hành động thực tế, hiệu quả, đưa quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Algeria trở thành một hình mẫu trong quan hệ quốc tế nói chung, cũng như trong hợp tác Nam-Nam nói riêng.

Về phần mình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và thân tình mà Thủ tướng, các nhà lãnh đạo và nhân dân Algeria đã dành cho Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; đồng thời chuyển lời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những thành quả mà Algeria đã đạt được trong năm qua và sự ủng hộ với những định hướng quan trọng của Algeria trong những năm tới, với tầm nhìn tới năm 2035.