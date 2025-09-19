Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tuấn Hùng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam

Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Tuấn Hùng. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2086/QĐ-TTg bổ nhiệm lại chức vụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đối với Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Đô đốc Hải quân Trần Thanh Nghiêm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/9/2025.

Tại Quyết định số 2089/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Lê Đình Cường, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/9/2025.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2088/QĐ-TTg bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 3 đối với đồng chí Thiếu tướng Hà Tất Đạt. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 11/9/2025./.