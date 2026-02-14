Thủ tướng Phạm Minh Chính: xây mới cầu sông Lô mở ra không gian và đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về công tác khắc phục hư hỏng công trình cầu sông Lô thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tỉnh Phú Thọ.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, dự án cầu sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt ngày 21/4/2008, với tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó công trình cầu 231 tỷ đồng. Dự án triển khai xây dựng trên địa bàn huyện Đoan Hùng (nay là xã Đoan Hùng), tỉnh Phú Thọ; được nghiệm thu đưa vào khai thác từ ngày 11/11/2015 và được nghiệm thu hết bảo hành công trình từ ngày 10/1/2018.

Theo kết quả khảo sát, kiểm định tổng thế của đơn vị tư vấn đối với kết cấu dầm cầu, trụ cầu không phát hiện các vấn đề bất thường. Tuy nhiên, kết quả thí nghiệm bê tông khoan rút lõi một số bệ trụ và cọc khoan nhồi không đạt yêu cầu theo thiết kế. Kết cấu móng trụ T3, T4, T5, T6 hiện tại không đủ khả năng chịu lực theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05. Việc hư hỏng các cọc khoan nhồi như đã nêu là không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khai thác.

UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo điều chỉnh phương án tổ chức phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu sông Lô phù hợp với điều kiện thực tiễn; đồng thời đề xuất 2 phương án gồm: phương án sửa chữa, khắc phục hư hỏng và phương án đầu tư xây dựng Cầu Sông Lô mới.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đều thống nhất cần khẩn trương có biện pháp sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu sông Lô đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân; nhất trí với đề xuất đầu của tỉnh Phú Thọ về tư xây dựng Cầu Sông Lô mới.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh các bộ, ngành, cơ quan và tỉnh Phú Thọ đã có phản ứng trước sự cố cầu sông Lô. Tuy nhiên đến nay vẫn còn lúng túng, chưa có phương án rõ, khả thi, xử lý sự cố, đáp ứng yêu cầu đi lại của người dân.

Nhấn mạnh việc xảy ra hư hỏng cầu sông Lô phải được điều tra, kết luận trong tháng 2/2026 để xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc sửa chữa, sử dụng cầu sông Lô cũ do tư vấn đề xuất, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải có phương án đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, phục vụ, mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng, nhất là trong bối cảnh hợp nhất 3 tỉnh và nhu cầu phát triển giai đoạn mới. Do đó, vừa phải sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu sông Lô vừa đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới; trước mắt, nghiên cứu bắc ngay cầu phao phục vụ người dân đi lại trong lúc này, nếu cần thiết.

Lưu ý phải có tầm nhìn xa, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới theo quy hoạch, với quy mô tương đương cầu Phong Châu mới; hoàn thành trong 1 năm, phấn đấu đến Tết nguyên đán 2027 nhân dân có cầu mới đi lại. Tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư dự án cầu sông Lô mới; các đơn vị Quân đội tham gia, hỗ trợ tỉnh Phú Thọ triển khai dự án.

Về kinh phí, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Phú Thọ đảm nhiệm việc giải phóng mặt bằng phục vụ dự án và đường dẫn hai đầu cầu; Trung ương hỗ trợ tỉnh Phú Thọ kinh phí phần xây lắp cầu từ nguồn dự phòng của năm 2025 chuyển sang; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Yêu cầu các bộ, ngành và tỉnh Phú Thọ triển khai nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, đây là trường hợp khẩn cấp nên phải đầu tư theo cơ chế Lệnh tình trạng khẩn cấp, tổ chức triển khai với phương châm “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, “vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi” để “không lãng phí một ngày, không chậm trễ trong một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng và không để bị động trong cả năm”, tất cả vì sự phát triển của đất nước, vì cuộc sống của nhân dân./.