Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng Nhà máy điện hạt nhân là dự án lớn, mang tính chiến lược

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN



Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ; các Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các Tập đoàn kinh tế liên quan.

Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được Quốc hội khóa XII phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2009. Nhưng sau đó, vào năm 2016, Quốc hội khóa XIV có nghị quyết về việc tạm dừng triển khai dự án. Đứng trước những yêu cầu mới của thời kỳ phát triển, vào cuối năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội đã xem xét kỹ lưỡng và thống nhất chủ trương tái khởi động dự án.

Đặc biệt, ngày 20/8/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục chủ trương khẩn trương triển khai các dự án điện hạt nhân với các đối tác phù hợp.

Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà máy điện hạt nhân, chỉ đạo giải quyết các vấn đề quan trọng liên ngành trong quá trình triển khai Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao và các bộ, ngành, cơ quan tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao và có kết quả cụ thể xúc tiến mạnh mẽ dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân. Trong đó, cơ bản hoàn thành công tác xây dựng thể chế; triển khai một số công việc giải phóng mặt bằng, đào tạo nhân lực…, đặc biệt thúc đẩy đàm phán hiệp định hợp tác với phía Nga trong xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Sau nhiều vòng đám phán, hai bên đã thống nhất được toàn bộ Dự thảo Hiệp định về hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Về dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, hiện nay, phía đối tác Nhật Bản cho biết, sẵn sàng hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân với công nghệ hiện đại và đưa vào vận hành từ sau năm 2040.

Các đại biểu thống nhất, các nội dung quan trọng, xây dựng các báo cáo, tờ trình về tình hình triển khai các dự án điện hạt nhân, xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh, đánh giá cao các bộ, ngành, cơ quan đã bám sát chủ trương của cấp có thẩm quyền, tích cực triển khai các nhiệm vụ, trong đó cơ bản hoàn thành việc đám phán với đối tác Nga về xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Nhấn mạnh, xây dựng Nhà máy điện hạt nhân là dự án lớn, mang tính chiến lược, đồng thời là lĩnh vực mới, công nghệ cao, có tính chất nhạy cảm, nhất là về an toàn hạt nhân…, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, tập đoàn kinh tế liên quan hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng thể, tờ trình của Đảng ủy Chính phủ về dự án; đồng thời trình dự thảo Hiệp định giữa Việt Nam và Nga và có đề xuất, kiến nghị để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Bên cạnh đó, xây dựng dự thảo các Nghị quyết của các cấp, cơ quan có thẩm quyền về dự án.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, nội dung các báo cáo phải ngắn gọn song đầy đủ; tập trung thể hiện rõ quá trình thực hiện dự án; quá trình đàm phán với đối tác và kết quả những nội dung cơ bản đã đạt được; những nội dung cốt lõi của Hiệp định đã có sự trao đổi kỹ, được hai bên đặc biệt quan tâm như về ổn định pháp luật, phạm vi, đối tượng, thuế, phí lệ phí, thủ tục hành chính, trình tự thủ tục… nhằm tối ưu hóa hiệu quả dự án…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chỉ đạo; Bộ Công Thương chủ trì do Bộ trưởng Bộ Công Thương trực tiếp chỉ đạo, ký các văn bản liên quan, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, hoàn thành trong ngày 27/1/2026 để báo cáo, trình cấp có thẩm quyền./.