Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam sẵn sàng hợp tác hiệu quả, “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” với các đối tác trên thế giới

Cùng dự sự kiện có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới Stephan Mergenthaler; lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện các nước, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các chuyên gia, lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu quốc tế và Việt Nam.

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 diễn ra từ ngày 24 đến 30/11 do Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức. Diễn đàn có chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", với chuỗi các hoạt động trọng điểm trong ba ngày 25-27/11, quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế. Diễn đàn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong việc kết hợp hai động lực lớn nhất của thế kỷ XXI: Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hướng tới nền kinh tế phát triển thông minh, bền vững và hội nhập sâu rộng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Phát biểu định hướng tại Diễn đàn, chia sẻ về quá trình từ ý tưởng đến hiện thực về việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Việt Nam do chính Thủ tướng đề xuất với Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi tới toàn thể đại biểu lời chào mừng nồng nhiệt nhất.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 không chỉ là một sự kiện quốc tế quan trọng, mà còn là dấu mốc mở ra chương mới trong hành trình hợp tác phát triển của Việt Nam và vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và quốc tế.

Phân tích bối cảnh tình hình, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, thế giới đang chứng kiến sự phân cực về chính trị, phân tách về kinh tế, phân mảnh về thể chế, và phân hóa về phát triển; tăng trưởng thế giới chậm lại; nợ chính phủ toàn cầu tăng cao; thương mại thế giới sụt giảm; đứt gãy các chuỗi cung ứng; sản xuất kinh doanh trì trệ; làm suy giảm công ăn việc làm, sinh kế của người dân… Bối cảnh tình hình đó đặt ra những khó khăn, thách thức ngày càng phức tạp nhưng cũng mang tới những cơ hội, thuận lợi ngày càng rộng mở; đòi hỏi Việt Nam đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác để tạo ra nguồn lực, chia sẻ để củng cố, tăng cường niềm tin; cùng nhau xây đắp một tương lai chung giàu mạnh, thịnh vượng và phát triển bền vững. Trong đó, “chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” là một xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu của tất cả các quốc gia trong quá trình phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh nhận thức của Việt Nam cho rằng, tất cả các quốc gia trên toàn cầu đều đang hội tụ trong cùng một thế giới phẳng, nơi không một quốc gia nào có thể tự quyết định sứ mệnh của thế giới, cũng như đơn độc giải quyết các thách thức của thế kỷ và nhân loại - những thách thức mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện, đòi hỏi cách tiếp cận giải quyết và phương thức hợp tác toàn cầu, toàn dân, toàn diện; tinh thần đoàn kết quốc tế và đề cao chủ nghĩa đa phương.