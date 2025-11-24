Thủ tướng Phạm Minh Chính về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc tới Kuwait, Algeria và Nam Phi

Lễ tiễn Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân kết thúc chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Nam Phi. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Trong chuyến công tác 9 ngày kể cả thời gian di chuyển, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có lịch trình làm việc dày đặc và hiệu quả cao với khoảng 80 hoạt động. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã có các cuộc hội kiến, hội đàm hầu hết lãnh đạo cấp cao nhất của Kuwait, Algeria và Nam Phi; phát biểu chính sách; làm việc với giới chức, các doanh nghiệp các nước; thăm các cơ sở kinh tế - xã hội của 3 nước; dự các diễn đàn kinh tế, diễn đàn doanh nghiệp…

Việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam với cả 3 nước Kuwait, Algeria, Nam Phi đã mở ra chương mới cho quan hệ truyền thống, giàu tiềm năng giữa Việt Nam với không chỉ 3 nước trên mà còn cả khu vực Trung Đông và châu Phi trong thời gian tới, vì đây cũng là 3 nước đầu tiên ở khu vực Trung Đông, châu Phi mà Việt Nam có quan hệ Đối tác Chiến lược.

Trong chuyến công tác, Việt Nam và các nước đã ký hơn 10 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể; doanh nghiệp Việt Nam – các nước cũng ký các thỏa thuận hợp tác thúc đẩy thương mại, đầu tư trong thời gian tới. Đây là những thoả thuận đầu tiên hiện thực hoá khuôn khổ hợp tác mới – Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và 3 nước.