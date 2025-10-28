Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore gặp thường niên lần thứ 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực của Chính phủ và nhân dân Singapore, giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lụt tại một số tỉnh thành miền Bắc, nhấn mạnh đây là minh chứng rõ nét của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore và tình hữu nghị, đoàn kết giữa Lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Hai Thủ tướng vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam -Singapore kể từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện, đánh giá cao việc hai nước kịp thời hoàn tất và ký kết Chương trình Hành động giai đoạn 2025-2030 nhân dịp này, là cơ sở để triển khai tổng thể, quyết liệt, toàn diện 6 trụ cột hợp tác nhằm đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, thực chất, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lawrence Wong nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác đã ký kết nhân dịp các chuyến thăm cấp cao, đặc biệt trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Singapore và chuyến thăm của Thủ tướng Lawrence Wong tới Việt Nam (tháng 3/2025), nghiên cứu thiết lập các cơ chế hợp tác mới, trong đó có hợp tác kênh đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và đảng Hành động nhân dân Singapore. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên sớm hoàn tất việc xây dựng Bản ghi nhớ về Đối thoại Chiến lược giữa hai đảng cầm quyền, phấn đấu ký và triển khai đầu năm 2026.

Hai bên nhấn mạnh hợp tác kinh tế vẫn là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, vui mừng trước những tiến triển tích cực trong kết nối năng lượng sạch, hợp tác tín chỉ carbon; nhất trí hai bên phối hợp xây dựng và triển khai lộ trình cụ thể theo từng năm đối với từng trụ cột của Hiệp định khung về kết nối hai nền kinh tế; phát triển hệ thống VSIP 2.0 xanh hơn, thông minh hơn.

Thủ tướng Lawrence Wong khẳng định Việt Nam luôn là đối tác quan trọng của Singapore trong khu vực, nhấn mạnh việc ký kết và triển khai Chương trình hành động dịp này có ý nghĩa quan trọng, làm sâu sắc hợp tác hai nước trên nhiều lĩnh vực chiến lược. Thủ tướng Lawrence Wong cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác nông nghiệp song phương, bảo đảm an ninh lương thực; cho biết sẵn sàng nhập khẩu gia cầm chế biến, thịt lợn, cá và thuỷ sản từ Việt Nam, đánh giá cao việc hai bên hoàn tất, hướng tới ký kết Thoả thuận hợp tác giữa hai Chính phủ về thương mại gạo dịp Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sắp tới.