Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào đồng chủ trì lễ Tổng kết “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam”

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tại Lễ tổng kết Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2022. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại sự kiện, các đại biểu nghe điểm lại những sự kiện đáng nhớ, kết quả nổi bật trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam”; đồng thời thưởng thức các tiết mục nghệ thuật do các nghệ sĩ Việt Nam và Lào biểu diễn ca ngợi quê hương, đất nước mỗi nước và mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cho biết trong không khí hân hoan, phấn khởi của “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”, hai Thủ tướng đã có cuộc hội đàm cởi mở, thân tình, tin cậy, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hai bên vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước thời gian qua đã được củng cố ngày càng vững chắc và đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone đã thảo luận và thống nhất các biện pháp nhằm tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên trên các kênh, giúp thúc đẩy quan hệ chính trị gắn bó và tin cậy giữa hai Đảng, hai nước; đồng thời quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế để tương xứng với tầm vóc của quan hệ đặc biệt giữa hai nước, trong đó trọng tâm là tiếp tục hỗ trợ nhau phục hồi kinh tế sau đại dịch; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, cả về hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, nhất là thông qua thúc đẩy triển khai các dự án chiến lược kết nối giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không bên cạnh kết nối viễn thông, năng lượng, dịch vụ tài chính, ngân hàng… nhằm mở rộng không gian hợp tác và phát triển. Hai Thủ tướng cũng cho biết hai bên đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục - đào tạo và nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai tốt Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả của hợp tác Việt Nam - Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021 - 2030.

Hai bên đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Việt Nam sẽ hết lòng ủng hộ Lào đảm nhận thành công các trọng trách quốc tế trong thời gian tới, trong đó có việc đăng cai Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 10 trong năm 2023 và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN/AIPA năm 2024.

Ngay sau hội đàm, hai bên đã ký kết 10 văn kiện hợp tác quan trọng liên quan đến tài chính - ngân hàng, giao thông vận tải, ngoại giao kinh tế, khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo, y tế, tiếp tục tạo khuôn khổ quan trọng cho việc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, năm 2022, “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022” có ý nghĩa hết sức quan trọng khi hai nước cùng kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác - những dấu mốc lịch sử, khắc sâu tình đoàn kết đặc biệt và mối quan hệ thuỷ chung, mẫu mực giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Ngay sau Lễ Khởi động “Năm Đoàn kết Hữu nghị” do Thủ tướng hai nước đồng chủ trì tại Hà Nội tháng 1/2022, Ban Chỉ đạo quốc gia về Năm Đoàn kết Hữu nghị của Việt Nam đã ban hành danh mục 75 hoạt động kỷ niệm do phía Việt Nam chủ trì tổ chức trong cả năm, diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước, rất đa dạng về hình thức và phong phú về nội dung.

Theo người đứng đầu Chính phủ Việt Nam, một trong những sự kiện lớn nhất và mang nhiều ý nghĩa là Lễ kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, diễn ra đồng thời tại Hà Nội và Viêng Chăn ngày 18/7, với điểm nhấn là các bài diễn văn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào với nhiều nội dung vô cùng quan trọng và sâu sắc về truyền thống quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước.

Cũng nhân dịp này, hai bên đã long trọng tổ chức các Lễ trao huân chương cao quý dành cho Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai bên, trong đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã rất vinh dự và cảm động được nhận Huân chương Vàng Quốc gia do Đảng và Nhà nước Lào trao tặng.

Trong suốt “Năm Đoàn kết Hữu nghị”, các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, cả trung ương và địa phương, đã diễn ra rất sôi nổi, góp phần thắt chặt quan hệ gắn bó, tin cậy và tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. Nhiều hoạt động trao đổi văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giao lưu nhân dân như: “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào” và “Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam”; “Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào”; “Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào”; các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống quan hệ Việt-Lào; xuất bản nhiều cuốn sách, đặc san, phim, phóng sự, chương trình phát thanh, truyền hình về quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc, hai nước, nhân dân hai nước.

Các hoạt động phong phú, đa dạng và rất ý nghĩa kể trên đã góp phần lan tỏa rộng rãi và giúp các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước thấu hiểu và thấm nhuần sâu sắc hơn về sự gắn kết lịch sử giữa hai dân tộc, nhất là hành trình 60 năm từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, cùng nhau vượt qua bao khó khăn gian khổ, chia ngọt sẻ bùi, sẵn sàng vì nhau mà hy sinh xương máu, không ngừng chung tay vun đắp cho tình đoàn kết đặc biệt, chí nghĩa, chí tình, “có một không hai” trong quan hệ quốc tế. Việt Nam và Lào - đúng như lời của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - không chỉ là hai nước láng giềng mà là “hai nước anh em, đồng chí”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022” đã thành công rực rỡ, góp phần tạo không khí hân hoan, sôi nổi và tiếp thêm xung lực cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, phồn vinh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cho biết trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam 2022, kỷ niệm 60 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào, hai bên đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm; thường xuyên trao đổi chuyến thăm các cấp. Cũng trong năm, hai nước cùng tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến kinh tế, thương mại, đầu tư ở các địa phương hai nước nhằm khuyến khích, xúc tiến đầu tư hai nước; tổ chức xúc tiến nhiều hoạt động văn hoá, giáo dục; tổ chức nhiều sinh viên Lào sang học tập tại Việt Nam. Đảng, Chính phủ Việt Nam đã xây dựng, trao tặng Lào trường dạy nghề tại tỉnh Khammouane.

Hai bên tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu truyền thống quan hệ hai nước, nhận được sự quan tâm rộng rãi của toàn xã hội. Nổi bật nhất, đặc biệt nhất là hai nước cùng tổ chức “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” tại hai thủ đô, có sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone công bố Tổng kết “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”; cùng chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.