Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Christopher Luxon thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thăm Khu di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon với các nghệ sĩ. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Christopher Luxon cùng tham quan, nghe giới thiệu về Đại Trung Môn, Khuê Văn Các, điện Đại Thành, các bia Tiến sĩ, Vạn thế sư biểu Chu Văn An... Hai Thủ tướng cùng thưởng thức quan họ - một làn điệu dân ca tiêu biểu của vùng châu thổ sông Hồng, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giới thiệu tới Thủ tướng Christopher Luxon về lịch sử của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam được xây dựng từ gần 1.000 năm trước. Đặc biệt, Thủ tướng nêu rõ truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam; cho biết, ngày nay, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xác định giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu.

Thủ tướng Christopher Luxon tỏ rõ sự ngưỡng mộ đối với nền văn hiến, nền giáo dục Việt Nam, trong đó Văn Miếu - Quốc Tử Giám là nơi gìn giữ, tôn vinh đạo học, lưu giữ và thể hiện đặc sắc nhất những giá trị nổi bật.

New Zealand là một trong những nước có nền giáo dục phát triển hàng đầu thế giới. Trong những năm qua, giáo dục, đào tạo là một lĩnh vực hợp tác nổi bật, trụ cột chính của quan hệ hai nước. Hai nước ký Kế hoạch hợp tác chiến lược về giáo dục giai đoạn 2023 - 2026, Thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục New Zealand.

New Zealand tiếp tục cấp 30 suất học bổng/năm cho các chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ, duy trì chương trình đào tạo tiếng Anh cho công chức Việt Nam. Từ năm 1992 đến nay, có hơn 600 cán bộ nguồn của Việt Nam đã được đào tạo tiếng Anh và chuyên môn tại New Zealand; hơn 600 suất học bổng cấp trung học và thạc sỹ, tiến sỹ của Chính phủ New Zealand đã được trao cho học sinh, sinh viên Việt Nam.

Ngay trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng New Zealand, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, trong đó, hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục đào tạo.

Tại Diễn đàn kết nối giáo dục vào sáng 26/2 tại Trường Đại học Ngoại thương, Thủ tướng Christopher Luxon đã công bố 45 suất học bổng trung học, 14 suất học bổng đại học và 39 suất học bổng bậc thạc sỹ, tiến sỹ của Chính phủ New Zealand dành cho học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam./.