Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia cùng dự khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet cắt băng khai trương Cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam- Meun Chey. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Dự lễ khai trương có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương Việt Nam – Campuchia cùng đông đảo nhân dân hai nước.

Quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia tiếp tục đà phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư phát triển ấn tượng, trong đó thương mại biên giới là điểm sáng nổi bật, trong đó kim ngạch thương mại song phương duy trì bình quân khoảng 10 tỷ USD/năm.

Tây Ninh là tỉnh biên giới thuộc vùng Đông Nam Bộ, nằm trên trục hành lang kinh tế Đông - Tây, là cửa ngõ kết nối vùng kinh tế phía Nam với Vương quốc Campuchia và các nước ASEAN; có đường biên giới dài hơn 368 km, tiếp giáp 3 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia với 4 cửa khẩu quốc tế, 13 cửa khẩu phụ, 3 khu kinh tế cửa khẩu.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đón Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai trương trương Cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam- Meun Chey. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Cặp cửa khẩu Tân Nam - Meun Chey cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 150 km và cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia khoảng 120 km. Việc khai trương cặp cửa khẩu Tân Nam - Meun Chey có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia. Đặc biệt, việc này góp phần tiếp tục xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; tăng cường, thúc đẩy kết nối hạ tầng, giao lưu nhân dân đưa kim ngạch thương mại hai nước sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD.

Trước đó, năm 2019, Chính phủ quyết định nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam lên cửa khẩu quốc tế. Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ tỉnh Tây Ninh đã khẩn trương hoàn thành các thủ tục và ngày 25/10/2024 khởi công xây dựng dự án trên diện tích 24ha. Đến nay, công đã hoàn thành, đáp ứng các tiêu chuẩn cửa khẩu quốc tế, gồm các hạng mục: quốc môn, trạm kiểm soát liên hợp, quảng trường và sân nghi lễ, trạm kiểm soát biên phòng, đường trục chính, hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Về phía Campuchia, dự án xây dựng cửa khẩu quốc tế Meun Chey được triển khai trên diện tích 9ha.

Phát biểu tại lễ khai trương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia đều nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng, thể hiện rõ nét tinh thần tin cậy, đoàn kết, hợp tác chặt chẽ và hiệu quả, mở một cánh cửa giao thương mới và nối thêm một nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc; đồng thời đánh giá cao các bộ ngành, địa phương, cơ quan liên quan đã nỗ lực hợp tác trong quá trình xây dựng, nâng cấp cửa khẩu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai trương Cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam- Meun Chey. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, sông núi liền kề, cùng thuộc vùng hạ du sông Mekong; cả hai dân tộc có nhiều điểm tương đồng, cùng xuất phát từ nền văn minh lúa nước với lịch sử lâu đời ở khu vực Đông Nam Á.

Thủ tướng đánh giá, gần 6 thập kỷ kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, vượt lên những thăng trầm của lịch sử, quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia đã kiên định bước qua nhiều thử thách và ngày càng được vun đắp, củng cố phát triển không ngừng, nhân dân hai nước cùng “chia ngọt, sẻ bùi”, giúp đỡ lẫn nhau trong thời kỳ gian khổ trước đây. Thủ tướng nhắc lại lời của Samdech Techo Hun Sen: Biết bao người phụ nữ Việt Nam đã hy sinh hạnh phúc riêng tư để chồng, con mình sang Campuchia chiến đấu cho nhân dân Campuchia quyền được sống, quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc… Và trong số đó, rất nhiều người đã hy sinh nhưng hai cốt chưa được tìm thấy để đưa về quê mẹ.

Ngược lại, trong cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc, thống nhất đất nước, Campuchia đã dành đất, nhường đường cho Việt Nam làm cơ sở trú ẩn, bàn đạp để tấn công kẻ thù. Những nghĩa cử hy sinh cao đẹp đó mãi mãi là tượng đài sống vĩ đại của 2 dân tộc; 2 đất nước và nhân dân 2 nước. “Chúng ta trân trọng, ngưỡng mộ, tự hào và tô thắm thêm tượng đài vĩ đại này cho quan hệ hai nước”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước ngày nay, hai nước lại kề vai sát cánh bên nhau xây dựng cơ đồ, giữ vững độc lập, tự do, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, cùng chung một chiến hào, lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot ngay sau khi Việt Nam giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, từ nhiều năm qua, các cửa khẩu quốc tế dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia đóng vai trò quan trọng trong kết nối hai nền kinh tế; tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa lưu thông, các doanh nghiệp giao thương, mở rộng hợp tác, Nhân dân hai nước qua lại thăm thân, lao động và học tập.

Thủ tướng nhấn mạnh, biên giới Việt Nam - Campuchia không chỉ là đường phân định lãnh thổ mà còn là cầu nối giao lưu, hữu nghị, hợp tác, của tinh thần láng giềng gần gũi và tình cảm gắn bó sâu sắc, bền chặt giữa hai quốc gia, hai dân tộc. Việc khai trương cửa khẩu mới đã mở ra cơ hội mới, đặc biệt là phục vụ tăng trưởng nhanh, bền vững, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân khu vực biên giới và thịnh vượng chung cho hai nước.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh trân trọng cảm ơn Samdech Thipadei Thủ tướng Hun Manet, Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền và nhân dân Campuchia, trong đó có tỉnh Prey Veng đã đồng lòng, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để hoàn thành việc nâng cấp cặp cửa khẩu. Thời gian tới, để cửa khẩu Tân Nam - Meun Chey đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan và địa phương liên quan của hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tập trung vào “5 tăng cường”.

Đó là tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa về quản lý biên giới, bảo đảm an ninh - trật tự, quyết liệt đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới; định kỳ tổ chức tuần tra chung, kịp thời chia sẻ thông tin, xử lý vụ việc phát sinh; thúc đẩy các mô hình giao lưu hữu nghị, kết nghĩa giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Tiếp theo là tăng cường đơn giản hóa thủ tục, số hóa thông quan, xây dựng cửa khẩu thông minh để rút ngắn tối đa thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân; đồng thời nâng cao năng lực quản lý, kiểm soát dòng lưu chuyển hàng hóa, con người minh bạch, hiệu quả.

Cùng với đó là tăng cường kết nối hạ tầng và không gian kinh tế biên mậu, sớm hoàn thiện quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng điện kết nối cửa khẩu; tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước đầu tư phát triển logistics, kho bãi, trung tâm thương mại biên giới; nghiên cứu các chính sách ưu đãi để thúc đẩy xuất nhập khẩu qua cửa khẩu mới.

Thứ tư là tăng cường liên kết vùng và hợp tác địa phương, đặc biệt giữa tỉnh Tây Ninh và Prey Veng trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với tiềm năng cửa khẩu; thúc đẩy hợp tác y tế, văn hóa, giáo dục, thương mại, du lịch; đẩy mạnh giao lưu nhân dân; hỗ trợ nhân dân vùng biên nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Hai bên tăng cường vai trò doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng hai nước trong chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng đầu tư; tuân thủ pháp luật sở tại, bảo đảm chất lượng hàng hóa, trách nhiệm xã hội; khai thác tối đa lợi thế về sản phẩm nông nghiệp, chế biến, dịch vụ logistics, tăng cường đầu tư sản xuất kinh doanh, xuất khẩu tại mỗi nước.

Thủ tướng cho rằng, việc khánh thành cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey sẽ tạo động lực mạnh mẽ để hai nước sớm hoàn tất phân giới cắm mốc đối với 16% các đoạn biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc; đồng thời, nghiên cứu phát triển tiếp các cặp cửa khẩu quốc tế khác trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD như lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, góp phần đưa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền chặt.

Nhắc lại câu tục ngữ Việt Nam “Giao thương mở lối, thịnh vượng mở đường”, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, cửa khẩu Tân Nam - Meun Chey sẽ trở thành một hình mẫu cửa khẩu quốc tế đi đầu trong chuyển đổi số, thông minh, văn minh, hiện đại, mang lại sự thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc cho người dân khu vực biên giới, góp phần đưa vùng biên giới Việt Nam - Campuchia thực sự trở thành “vành đai an ninh - nhịp cầu hữu nghị - động lực tăng trưởng - điểm tựa lòng dân” của hai nước và góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển nhanh, bền vững trong khu vực.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet cũng cho rằng việc đưa vào hoạt động chính thức cặp cửa khẩu biên giới quốc tế này là minh chứng rõ nét cho thiện chí, sự thống nhất trong cách làm và quyết tâm hợp tác giữa Campuchia với Việt Nam, cùng chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, biên giới của giao thương, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, biên giới của sự phát triển, phục vụ cho cuộc sống của người dân.

Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh việc đưa vào hoạt động chính thức cặp cửa khẩu và các cơ sở hạ tầng đồng bộ khác hỗ trợ sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và phúc lợi xã hội của người dân hai nước nói chung, hai địa phương nói riêng. Đây cũng là một thành tựu nữa có giá trị mang tính lịch sử về sự phát triển mối quan hệ và sự hợp tác giữa Campuchia - Việt Nam trên các lĩnh vực; với mong muốn biến khu vực biên giới trở thành khu vực của cơ hội cho người dân hai nước. Trong thời gian tới, những cửa khẩu biên giới quốc tế khác nữa sẽ được nâng cấp hoặc thành lập mới, cùng với các cơ sở hạ tầng đã và đang được xây dựng, nâng cấp sẽ phục vụ, hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất và kết nối hợp tác, đầu tư, du lịch, dòng chảy hàng hóa, nông sản, đi lại của người dân.

Thủ tướng Chính phủ Campuchia đề nghị các Bộ, cơ quan ban ngành liên quan, chính quyền tỉnh Prey Veng của Campuchia và chính quyền tỉnh Tây Ninh của Việt Nam tiếp tục làm việc với nhau một cách chặt chẽ, đề ra chiến lược phù hợp và có kế hoạch cụ thể để tạo thuận lợi cho dòng chảy hàng hóa, dịch vụ và hoạt động kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực có tiềm năng cao như nông nghiệp, nông - công nghiệp và công nghiệp chế biến dành cho xuất khẩu; đồng thời ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới.

Thủ tướng Hun Manet bày tỏ cảm ơn sâu sắc với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn giữ gìn vun đắp mối quan hệ và sự hợp tác tốt đẹp, trên tinh thần "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài" vì lợi ích của hai quốc gia và nhân dân hai nước; tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và sự hợp tác keo sơn cho đến các thế hệ sau.

* Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã cắt băng khánh thành cầu hữu nghị Tân Nam - Meun Chey giữa hai nước./.