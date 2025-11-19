Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Algeria

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Algeria. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria, cộng đồng người Việt Nam tại Algeria hiện có khoảng 2.000 người, chia thành 2 nhóm gồm: cán bộ, nhân viên và kỹ sư, công nhân lao động với khoảng 500 người; và khoảng 1.500 người gốc Việt hoặc có một phần dòng máu Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại Algeria luôn đoàn kết, có ý thức giữ bản sắc văn hóa dân tộc, chăm chỉ làm việc và tuân thủ pháp luật sở tại. Bà con luôn tự hào về thành tựu phát triển và vị thế của đất nước; luôn hướng về quê hương, đất nước.

Tại cuộc gặp mặt, bà con bày tỏ xúc động được gặp Thủ tướng và được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Đồng thời chia sẻ niềm mong muốn được trở về thăm quê hương, song điều kiện còn khó khăn về kinh tế nên chưa thực hiện được. Khẳng định sẵn sàng nỗ lực phấn đấu, vun đắp cho quan hệ Việt Nam–Algeria, cũng như phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng quê hương, đất nước, bà con đề xuất Thủ tướng Chính phủ tác động với Chính phủ Algeria cho phép thành lập Hội người Việt Nam tại Algeria; tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động văn hoá Việt Nam tại Algeria; có chính sách ưu đãi cho kiều bào ở những nơi còn khó khăn để bà con có cơ hội trở về và tham gia các hoạt động ở trong nước…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn những tình cảm của bà con người Việt Nam tại Algeria dành cho Đoàn, cũng như dành cho quê hương, đất nước; khẳng định “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” của bà con cũng như bao người Việt Nam khác ở trong cũng như ngoài nước.

Chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đến cộng đồng người Việt Nam tại Algeria, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam và Algeria tuy cách xa nhau về địa lý nhưng đã có mối quan hệ từ lâu đời, đặc biệt là trong quá trình cùng đấu tranh để giành và bảo vệ độc lập dân tộc của mỗi nước. Hơn 60 năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Algeria không ngừng được phát huy, củng cố và phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Thủ tướng Chính phủ mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Algeria duy trì, nuôi dưỡng, hun đúc để mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam–Algeria ngày càng đơm hoa, kết trái, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.