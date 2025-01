Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ôn lại quá trình lịch sử và truyền thống quan hệ tốt đẹp Việt Nam – Ba Lan và nỗ lực của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan trong vun đắp cho quan hệ Việt Nam – Ba Lan, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Hà Hoàng Hải cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan có truyền thống đoàn kết, kinh tế vững, hội nhập sâu và luôn hướng về tổ quốc, có nhiều đóng góp cho sở tại và quan hệ hai nước, được chính quyền Ba Lan đánh giá cao.

Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan hiện có khoảng 25.000 người, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan có nhiều người thành đạt trong nhiều lĩnh vực, trong đó có 7 nhà khoa học được phong hàm giáo sư cấp quốc gia trong các lĩnh vực vật lý, vi sinh, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo; nhiều người thành đạt trong lĩnh vực âm nhạc, hội hoạ và có người tham gia chính quyền sợ tại. Hiện nay, tại Ba Lan vẫn duy trì trường học dạy tiếng Việt.

Tại buổi gặp mặt, đại diện người Việt Nam tại Ba Lan bày tỏ vui mừng đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm Ba Lan; cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng và Phu nhân tới đồng bào ta ở nước ngoài và người Việt Nam tại Ba Lan nói riêng; vui mừng, tự hào trước bước phát triển vượt bậc của đất nước, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc của dân tộc.

Bà con mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm tạo điều kiện nhiều hơn nữa để nhiều người gốc Việt được trở lại quốc tịch Việt Nam; cấp thẻ căn cước cho người Việt ở nước ngoài; đầu tư đưa tiếng Việt thành môn ngoại ngữ trong trường học của Ba Lan; tổ chức thêm nhiều sự kiện văn hoá lớn để quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam tại Ba Lan; tác động để chính quyền Ba Lan công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan là dân tộc thiểu số thứ 10 của Ba Lan; tổ chức các đường bay trực tiếp Việt Nam – Ba Lan tạo điều kiện giao thương, du lịch, giao lưu nhân dân giữa hai nước; linh hoạt hơn trong việc chọn chủ nhiệm đề tài khoa học trong nước; thúc đẩy để Việt Nam hội nhập sâu hơn với Ba Lan và thế giới trong các lĩnh vực khoa học, văn hoá…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vui mừng thăm Ba Lan mang sứ mệnh, thông điệp thúc đẩy nâng cấp quan hệ Việt Nam – Ba Lan - đất nước những con người vĩ đại như nhà thiên văn học Copernicus, nhà vật lý và hoá học Marie Curie, nhà soạn nhạc Chopin, đất nước tươi đẹp với nền văn hóa lâu đời và giàu lòng mến khách; cảm nhận tình cảm nồng ấm, chân thành của người dân Ba Lan và cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan dành cho Đoàn. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, dù cho thế giới có những thay đổi nhưng tình cảm của hai nước, nhân dân hai nước không thay đổi mà phát triển ngày càng toàn diện sâu sắc, hiệu quả hơn; trong điều kiện khó khăn, phức tạp, nhiều tác động tiêu cực, song hai nước đã tìm được con đường tốt nhất để đến với nhau, trên nền tảng quan hệ truyền thống tốt đẹp để quan hệ Việt Nam – Ba Lan sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ niềm tự hào trước sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt tại Ba Lan và biết ơn cộng đồng vì những đóng góp xây dựng quê hương, đất nước và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam – Ba Lan. Dành phần lớn thời gian phản hồi về từng nội dung trong 10 đề xuất, kiến nghị của bà con, Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo Bộ Ngoại giao, các cơ quan liên quan rà soát các quy định liên quan quốc tịch. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam làm việc với cơ quan nước sở tại về thúc đẩy việc giảng dạy tiếng Việt như ngoại ngữ trong trường học Ba Lan. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính nghiên cứu tăng phần chi thường xuyên cho các hoạt động của cộng đồng người Việt, các ngày văn hóa tại Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng cho biết trong chuyến thăm, đã trao đổi với Tổng thống và Thủ tướng Ba Lan về việc xúc tiến công nhận cộng đồng người Việt Nam là dân tộc thiểu số, đề nghị bà con kiều bào và Đại sứ quán tích cực tham gia thúc đẩy việc này.

Cũng trong trao đổi, các nhà lãnh đạo Ba Lan đã khẳng định sẽ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA) và Ba Lan sẽ không phải là nước cuối cùng làm việc này. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát các quy định, vướng mắc liên quan căn cước; đề nghị bà con tiếp tục phản ánh rất cụ thể các vướng mắc này để các cơ quan giải quyết.

Về những vấn đề liên quan hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Thủ tướng đề nghị bà con phản ánh cụ thể hơn tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Ba Lan được tổ chức trong ngày mai (18/1),Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, sửa đổi quy định, tháo gỡ vướng mắc liên quan kinh phí hỗ trợ các đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có nghiên cứu của người Việt Nam ở nước ngoài để huy động nguồn lực trí tuệ cho phát triển đất nước.

Về kiến nghị tạo thuận lợi cho trường phái vật lý Albert Einstein, Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xử lý.Đặc biệt, Thủ tướng cho biết hết sức tâm đắc với đề xuất đẩy mạnh hợp tác văn hóa giữa hai nước, bởi văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa soi đường cho quốc dân đi, văn hóa có tính khoa học, dân tộc, đại chúng. Văn hóa cũng là một động lực phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Mặt khác, Ba Lan cũng là nơi sản sinh ra nhiều tài năng văn hóa, nhiều sản phẩm văn hóa. Do đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực này với Ba Lan, trong đó có việc cấp học bổng.

Với Đại sứ quán, Thủ tướng yêu cầu Đại sứ quán tiếp tục nắm chắc tình hình đề xuất cho Đảng, Nhà nước và làm cầu nối, thúc đẩy quan hệ 2 nước ngày càng phát triển tốt đẹp. Đặc biệt, Đại sứ quán phải chăm lo cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan như Đảng, Nhà nước đã xác định là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đại sứ quán phải xem bà con như là người thân trong gia đình, nhất là lúc khó khăn, hoạn nạn, trên tinh thần “nói thật, làm thật và bà con được hưởng thật”; tổ chức các phương thức kết nối cộng đồng để không những cùng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn mà còn để chia sẻ mỗi khi có khó khăn, hoạn nạn, vì tình đồng chí, nghĩa đồng bào.

Đặc biệt, tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc trò chuyện rất xúc động với những người Ba Lan có nhiều tình cảm, gắn bó với Việt Nam. Trong đó có ông Franciszek Zwierzynski - người tham gia Uỷ ban đình chiến tại Việt Nam và ông Hồ Chí Dũng, con trai của ông Stefan Kubiak - người Ba Lan bỏ quân đội Pháp để tham gia quân đội Việt Nam được Bác Hồ đặt tên là Hồ Chí Toàn./.