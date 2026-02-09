Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chủ trì chiêu đãi Đoàn ngoại giao tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chào mừng Đoàn Ngoại giao nhân dịp năm mới 2026 và đón Tết cổ truyền Bính Ngọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Dự sự kiện có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama - Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam cùng các Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cùng phu nhân, phu quân.

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi tới các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế cùng toàn thể quý vị đại biểu lời thăm hỏi và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, năm 2025 đã đi qua để lại nhiều cung bậc cảm xúc thăng trầm và đột phá với những yếu tố bất ngờ, bất thường và bất định; khó khăn, thách thức và cơ hội, thuận lợi đan xen, nhưng nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn. Tuy nhiên, giữa những “cơn gió ngược” đó, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là dòng chảy chính, là sợi dây kết nối tất cả chúng ta, là giá trị chung cốt lõi mà mọi quốc gia, dân tộc đều hướng tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Đoàn Ngoại giao nhân dịp năm mới 2026 và đón Tết cổ truyền Bính Ngọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Đối với Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết, năm 2025 là một phép thử toàn diện đối với năng lực điều hành, khả năng thích ứng và sức chống chịu của cả hệ thống chính trị và doanh nghiệp. Trong bối cảnh thế giới không ngừng biến động, Việt Nam đã lựa chọn con đường hành động quyết liệt, nhất quán và có trách nhiệm, tham gia chủ động, tích cực, hiệu quả vào giải quyết những thách thức chung mang tính toàn cầu, toàn dân, toàn diện của thế giới.

Với tinh thần “Đảng đã lãnh đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”, Việt Nam đã vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được những thành tựu phát triển quan trọng, tạo nền tảng, tạo đà, tạo thế, tạo lực, tạo niềm tin vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới. Trong đó, tăng trưởng đạt 8,02%, cao nhất khu vực và thuộc nhóm các nước có tăng trưởng cao trên thế giới; đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.

Cho rằng để đạt được những thành tựu đó, bên cạnh nỗ lực tự thân của Việt Nam, không thể thiếu sự đồng hành, ủng hộ và hợp tác quý báu của bạn bè quốc tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trân trọng cảm ơn các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế, các đối tác, và gửi lời cảm ơn tới Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo cấp cao và nhân dân các nước đã luôn sát cánh, ủng hộ, “chia ngọt, sẻ bùi”, “đồng cam, cộng khổ” cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian qua.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, bám sát tinh thần xuyên suốt và mục tiêu mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã đề ra, Việt Nam tiếp tục kiên trì, kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới; đồng thời, đã xác định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Tin tưởng các nhà ngoại giao đang sống và làm việc tại Việt Nam đều cảm nhận được bầu không khí ấm áp, chân thành, thân thiện, tin cậy, đoàn kết, có trách nhiệm và ân cần, gần gũi của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam; với môi trường an ninh, an toàn, ổn định và sức phát triển năng động, sáng tạo của đất nước và con người Việt Nam, Thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành và giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế - những đối tác, những người bạn chân thành của Việt Nam - để cùng nhau hiện thực hóa tầm nhìn: “Việt Nam phát triển vững bền - ASEAN gắn kết sát bên - Châu Á thịnh vượng liên kết - Thế giới hòa bình ấm êm - Nhân loại bình đẳng tiến lên”.

Nhấn mạnh, Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ là khởi đầu một năm mới, mà còn là khởi đầu cho một kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam với tầm nhìn 100 năm tới để Việt Nam hùng cường, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc vững bước tiến nhanh, tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong văn hóa Việt Nam, Ngọ - con ngựa tượng trưng cho chuyển động không ngừng, cho sự bền bỉ và khát vọng đi nhanh, đi xa nhưng bền vững; còn Bính - ngọn lửa - tượng trưng cho ánh sáng, sự sống, nhiệt huyết và năng lượng phát triển mới.

Chương trình nghệ thuật chào đón Đoàn Ngoại giao nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin các Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò cầu nối đặc biệt của mình, đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các nước, các tổ chức quốc tế với Việt Nam ngày càng gắn kết bền chặt, sâu sắc, thiết thực và hiệu quả; để mỗi quốc gia, mỗi dân tộc phát triển mạnh mẽ hơn, vì một thế giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển thịnh vượng, bền vững.

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các đại biểu chung tay đẩy mạnh thực hiện tinh thần “3 tạo lập”: Đoàn kết để tạo lập sức mạnh; hợp tác để tạo lập nguồn lực; đối thoại để tạo lập lòng tin; cùng chúc cho hòa bình, phồn thịnh, văn minh và hạnh phúc trên thế giới; quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước, các tổ chức quốc tế không ngừng được củng cố, tăng cường và phát triển; mọi người, mọi nhà đều đón Tết dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và nhiều thành công.

Thay mặt Đoàn ngoại giao phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama - Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam nhấn mạnh, năm 2025 vừa qua là một năm có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam, ghi nhận nhiều kết quả tích cực và đáng khích lệ trên các lĩnh vực. Đặc biệt, việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua đã đánh dấu một chặng đường phát triển mới của Việt Nam.

Cùng với đó, những thành tựu kinh tế - xã hội đạt được trong năm 2025 tiếp tục phản ánh nỗ lực bền bỉ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong việc duy trì tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và cải thiện đời sống người dân. Việt Nam vẫn được đánh giá là một điểm đến hấp dẫn cho đầu tư, thương mại và hợp tác phát triển, đồng thời từng bước triển khai hiệu quả các chiến lược về chuyển đổi số, phát triển bền vững và tăng trưởng xanh.

Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam cho rằng, trên nền tảng những kết quả đó, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển ấn tượng - một kỷ nguyên vươn mình với khát vọng đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát huy tối đa tiềm năng con người, tiếp nối những thành tựu đã đạt được, đồng thời mở ra những hướng đi hiện đại và bền vững cho tương lai.

Trên lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò là đối tác tin cậy, một thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực cũng như trên thế giới. Những nỗ lực này được cộng đồng quốc tế và Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao.

Đại sứ Saadi Salama nhấn mạnh, bước sang năm 2026, Việt Nam tiếp tục hướng tới những mục tiêu phát triển mới với nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Đây là một dấu mốc có ý nghĩa, thể hiện sự vận hành ổn định của các thiết chế nhà nước, cũng như cam kết không ngừng hoàn thiện hệ thống quản trị quốc gia để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Cho rằng trong bối cảnh thế giới vẫn còn nhiều thách thức, việc tăng cường đối thoại, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia càng trở nên cần thiết, Đại sứ tin tưởng rằng các giá trị chung như hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, hợp tác cùng có lợi và tinh thần đoàn kết sẽ tiếp tục là nền tảng để cộng đồng quốc tế cùng nhau hướng tới một tương lai ổn định và thịnh vượng hơn.

Nhân dịp này, Đại sứ Saadi Salama bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam cùng các bộ, ban, ngành, đặc biệt là Bộ Ngoại giao, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội vì đã luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế và gia đình của họ sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Theo Đại sứ, môi trường cởi mở, an toàn, thân thiện và giàu tình cảm mà Việt Nam dành cho cộng đồng ngoại giao quốc tế không chỉ giúp các Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế yên tâm cống hiến cho sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị mà còn nuôi dưỡng tình cảm chân thành, sự gắn bó sâu sắc, khiến các Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện ngày càng thêm yêu mến đất nước và con người Việt Nam.

Đại sứ chúc Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, không ngừng vươn mình mạnh mẽ và khẳng định vị thế ngày càng cao trong kỷ nguyên mới; mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia ngày càng được củng cố và tăng cường, trên tinh thần tin cậy, tôn trọng và hợp tác cùng có lợi, vì một thế giới hòa bình, ổn định, phồn vinh và phát triển bền vững./.