Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chủ trì chiêu đãi Đoàn Ngoại giao nhân dịp Tết cổ truyền Ất Tỵ

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đón các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội, Phu quân, Phu nhân tại buổi chiêu đãi. Ảnh: Dương Giang-TTXVN Chương trình văn hoá nghệ thuật truyền thống của Việt Nam giới thiệu đến các đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tham dự tiệc chiêu đãi. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Cùng dự có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Việt Nam; Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama, Trưởng đoàn Ngoại giao tại Việt Nam cùng các Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cùng Phu nhân, Phu quân.

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi đến các vị Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế lời chào trân trọng, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2024 vừa qua là một năm đầy thử thách. Nhưng giữa những “cơn gió ngược”, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là dòng chảy chính, là sợi dây kết nối tất cả chúng ta, là giá trị chung cốt lõi mà mọi dân tộc đều hướng tới.

Đối với Việt Nam, năm 2024 là một năm của tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 7% và tiếp tục là điểm đến an toàn, hấp dẫn của đầu tư, du lịch quốc tế.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; nợ công, nợ nước ngoài, nợ Chính phủ, bội chi ngân sách thấp hơn rất nhiều so với giới hạn cho phép; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được giữ vững và tăng cường; chính trị - xã hội ổn định, văn hóa - xã hội được quan tâm; an sinh xã hội được chú trọng; đời sống người dân được cải thiện; tinh thần khởi nghiệp, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được khơi dậy mạnh mẽ; các đột phá chiến lược về thể chế, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực đạt được các kết quả rất tích cực.

Tin rằng, các nhà ngoại giao đang sống và làm việc tại Việt Nam đều cảm nhận được bầu không khí ấm áp, chân thành, thân thiện, tin cậy, gần gũi; môi trường an ninh, an toàn, ổn định và sức phát triển năng động, sáng tạo của đất nước và con người Việt Nam, Thủ tướng khẳng định, có được những thành tựu ấy, bên cạnh tinh thần đoàn kết đồng lòng, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức của Việt Nam không thể thiếu sự đồng hành và giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế - những đối tác, những người bạn chân thành của Việt Nam.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng chân thành cảm ơn các nước anh em, bạn bè quốc tế, các đối tác và các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế và qua các bạn tới Chính phủ, nhân dân các nước, các tổ chức quốc tế đã đặt niềm tin và dành cho Việt Nam sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, sự hỗ trợ quý báu trong suốt thời gian qua.

Thủ tướng cho biết, bước sang năm mới 2025, Việt Nam đang tràn đầy khát vọng và quyết tâm bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc. Để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao, ngay từ năm 2025 Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 8% và hai con số nếu điều kiện thuận lợi, tạo đà, tạo lực, tạo nhịp để đạt tăng trưởng hai con số những năm tiếp theo.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Trên hành trình đó, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè quốc tế, trong đó có các vị Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế, để đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên ngày càng phát triển bền chặt, sâu sắc, thực chất và hiệu quả. Sát cánh cùng cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ đóng góp hơn nữa cho hòa bình, hợp tác, phát triển và giải quyết các vấn đề chung của toàn cầu, góp phần xây dựng một trật tự quốc tế công bằng, bình đẳng dựa trên luật pháp quốc tế, phục vụ cho lợi ích chung của nhân loại.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam không chỉ hoàn thành tốt trọng trách của mình mà còn ngày càng yêu mến đất nước, con người Việt Nam; coi Việt Nam thật gần gũi, ấm áp như ngôi nhà thứ hai của mình, cùng chung tay xây dựng ngôi nhà đó ngày càng ấm no, hạnh phúc và cùng phát triển.

Cho rằng, dù đón năm mới vào những thời khắc khác nhau nhưng mọi dân tộc đều chia sẻ nguyện vọng chung về hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển và về một thế giới phồn vinh, hạnh phúc, không có ai bị bỏ lại phía sau, Thủ tướng tin tưởng “Cùng nhau - chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức; Cùng nhau - chúng ta sẽ biến không thành có, biến khó thành dễ, biến điều không thể thành có thể; Cùng nhau - chúng ta sẽ chung tay xây dựng một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn”.

Trong không khí ấm áp, ngập tràn sắc Xuân của buổi tối Hà Nội, Thủ tướng chúc cho hòa bình, phồn vinh và hạnh phúc trên thế giới; chúc quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và các nước, các tổ chức quốc tế không ngừng được củng cố, tăng cường, phát triển, ngày một đơm hoa, kết trái, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững; chúc các đại biểu và gia đình, người thân đón Tết Việt Nam dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công!.

Thay mặt Đoàn Ngoại giao, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama, chúc mừng những thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đạt được trong năm 2024, vị thế, vai trò của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế.

Nhấn mạnh, bước sang năm 2025, thế giới vẫn sẽ đối mặt với nhiều thử thách khó lường, Đại sứ Saadi Salama kêu gọi mọi người cùng kết nối, lòng nhân ái, tình yêu thương, cùng bảo vệ lẽ phải, sự công bằng, phẩm giá, thúc đẩy đối thoại trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, coi đây là nền tảng để giải quyết các xung đột, thách thức mà nhân loại đối mặt, giải quyết; thiết lập quan hệ đối tác dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau vì mục đích chung.

Nhắc câu của Thiền sư Mãn Giác “Xuân qua, trăm hoa rụng; Xuân tới, trăm hoa cười”, Đại sứ cho rằng, Tết Nguyên đán đối với người Việt Nam không chỉ là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới mà là dịp sum họp, sẻ chia những giá trị vĩnh cửu của tinh thần tình bạn, sự hòa hợp. Do đó, hãy để năm 2025 trở thành dấu mốc của sự đổi thay, nơi mà mỗi ước mơ đều có cơ hội trở thành hiện thực, hướng tới một đất nước Việt Nam hùng cường trước thềm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Ngoại giao, Đại sứ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam – những người bạn luôn chào đón bạn bè quốc tế với sự chân thành và lòng hiếu khách; chúc Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đón một Xuân mới an vui, hạnh phúc, tiếp tục tạo nên những bước đột phá, những dấu ấn đáng nhớ, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; chúc tình hữu nghị giữa các dân tộc luôn bền chặt; chúc hòa bình, tình yêu thương và hy vọng mãi là nguồn hải đăng soi sáng trong hành trình hướng đến tương lai./.