Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Algeria

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb duyệt đội danh dự. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Đây là chuyến thăm của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Algeria sau 10 năm, kể từ năm 2015. Thủ tướng Cộng hòa Algeria Dân chủ Nhân dân Sifi Ghrieb trực tiếp ra tận chân cầu thang máy bay đón, tặng hoa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Ngay tại sân bay Houari Boumediene Alger, Thủ tướng Sifi Ghrieb chủ trì Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Algieria. Khi Thủ tướng Phạm Minh Chính tới vị trí danh dự, Quốc thiều Việt Nam được cử lên. Sau đó, Thủ tướng Sifi Ghrieb mời Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự, tiếp đó hai Thủ tướng giới thiệu thành phần đoàn đại biểu Algeria và Việt Nam tham dự lễ đón.

Việt Nam và Algeria tuy cách xa nhau về địa lý nhưng đã có mối quan hệ từ lâu đời, đặc biệt là trong quá trình cùng đấu tranh để giành và bảo vệ độc lập dân tộc của mỗi nước. Sau hơn 60 năm, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam và Algeria không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực.