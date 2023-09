Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Indonesia, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay Quốc tế Soekarno-Hatta ở thủ đô Jakarta. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tại sân bay Soekarno – Hatta, dưới trời dịu nắng, đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam có Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia Sandiaga Uno; Vụ trưởng Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Indonesia; Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Hải Bằng; cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia và Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN.

Dự kiến tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43, các nước sẽ đánh giá tình hình triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và các kế hoạch tổng thể trên ba trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế và văn hóa - xã hội; định hướng chiến lược phát triển của ASEAN trong 20 năm tới, hướng tới Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm; kiểm điểm và thảo luận phương hướng, biện pháp tăng cường, làm sâu sắc quan hệ giữa ASEAN với các đối tác; đồng thời trao đổi về tình hình khu vực và thế giới.

ASEAN sẽ thông qua và ghi nhận nhiều văn kiện quan trọng như: Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, Tuyên bố Hòa hợp ASEAN IV, Tuyên bố ASEAN là Tâm điểm của Tăng trưởng…; các văn kiện về những lĩnh vực hợp tác cụ thể trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác trong lĩnh vực an ninh lương thực, kinh tế số, kinh tế biển xanh, nông nghiệp, hệ sinh thái xe điện, phát triển gia đình và bình đẳng giới, giáo dục mầm non, hòa nhập cho người khuyết tật...

Tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị, hoạt động liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ chia sẻ quan điểm của Việt Nam, đề xuất các sáng kiến, định hướng trong nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng nhằm hiện thực hóa chủ đề “ASEAN Tầm vóc: Tâm điểm Tăng trưởng”, củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, có vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới, đáp ứng kỳ vọng và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Cùng với tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43, Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo của nhiều nước, tổ chức quốc tế tham dự hội nghị để thúc đẩy hợp tác song phương và trao đổi về các vấn đề quan tâm. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư và Kinh doanh ASEAN với chủ đề “ASEAN trong thế giới đa cực”; tham dự Diễn đàn ASEAN - Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để lắng nghe, trao đổi, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng xanh, tài chính bền vững, kinh tế sáng tạo…/.