Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dâng hương tại Di tích Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thông báo với cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cho biết, sau 29,5 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với việc xem xét 51 nội dung, nhóm nội dung, bao gồm: 33 nội dung thuộc công tác lập pháp, 18 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; đồng thời, có 12 nhóm nội dung được các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Quốc hội đã thông qua 18 Luật, 21 Nghị quyết, bên cạnh đó đã cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án Luật khác; cùng với đó, xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025, các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia và nhiều vấn đề quan trọng.

Đặc biệt, Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương; về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam bằng hình thức đầu tư công với sơ bộ tổng mức đầu tư là 1.713.548 tỷ đồng.

Quốc hội đã xem xét, quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với đồng chí Tô Lâm; bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Lương Cường; miễn nhiệm và bầu Tổng Thư ký Quốc hội; miễn nhiệm và bầu Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao…

Tại Kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã có nhiều lượt ý kiến thảo luận cả tại Hội trường và tại Tổ, cũng như tại các phiên họp riêng của các Ủy ban và Hội đồng dân tộc của Quốc hội, góp ý các vấn đề lớn của đất nước, các luật, nghị quyết của Quốc hội… Qua đó, góp phần đóng góp vào thành công của Kỳ họp và đem tiếng nói của cử tri Cần Thơ đến với Quốc hội.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri huyện Cờ Đỏ bày tỏ vui mừng trước thành tựu to lớn đất nước đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, tổ chức thực hiện của Chính phủ; đồng thời phản ánh và có nhiều ý kiến, kiến nghị tới Quốc hội, Chính phủ về nhiều vấn đề quan tâm như: về Đề án xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; giải pháp thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp vào đầu tư tại các Khu công nghiệp của thành phố Cần Thơ; có các chính sách về đào tạo nghề để chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ.

Cử tri huyện Cờ Đỏ mong muốn triển khai kịp thời chính sách cụ thể, thiết thực để hỗ trợ người nông dân tham gia thực hiện Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030; đôn đốc thúc đẩy Dự án đảm bảo an ninh nguồn nước cho khu vực Tây sông Hậu và chống ngập úng, sạt lở cho thành phố Cần Thơ; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách, nhằm đảm bảo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố nói riêng và cả nước nói chung…

Sau khi lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ giải đáp, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Cờ Đỏ theo quy định, phát biểu tại Hội nghị, thông tin thêm về kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Kỳ họp đã thực hiện việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng; tháo gỡ các nút thắt; phát huy tinh thần dân chủ, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; tăng cường phân cấp, phân quyền…

Trong quá trình Kỳ họp, Quốc hội luôn luôn đổi mới; công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục. Chính phủ đã trình Quốc hội và được Quốc hội thông qua thông qua khối lượng luật, nghị quyết lớn, trong đó có những Nghị quyết có tính chất lịch sử như về Đề án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, khởi động lại Dự án điện hạt nhân…

Thủ tướng Chính phủ cho biết, cùng với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tổng Bí thư, thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khẩn trương triển khai việc tổng kết việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW và đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”.

Thông tin tới cử tri Cần Thơ về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ cho biết, kinh tế - xã hội phục hồi tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước; 11 tháng đạt nhiều kết quả quan trọng, tốt hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực.

Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm và có thặng dư cao. Xuất khẩu tiếp tục tăng cao, xuất siêu lớn. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước được nâng lên.

Thẳng thắn nêu một số hạn chế; chia sẻ về một số bài học kinh nghiệm và nguyên nhân cả trong thành công và hạn thế của quá trình phát triển, Thủ tướng Chính phủ cho biết, năm 2025 và thời gian tới có rất nhiều việc phải làm, nhiều mục tiêu phấn đấu để đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Trong đó, cùng với tập trung cao độ công tác tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW và đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”; tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, trong đó phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 8% trong năm 2025.

Trong đó, tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới; đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, phấn đấu đến hết năm 2025 hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc và trên 1.000 km đường ven biển; đẩy mạnh quy hoạch khai thác không gian vũ trụ, không gian biển, không gian ngầm; tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính; chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân, trong đó có chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc…

Biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Cần Thơ đã nỗ lực đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần tích cực vào thành tựu chung của cả nước, Thủ tướng Chính phủ cho biết, thời gian tới Trung ương tiếp tục quan tâm, đầu tư để Cần Thơ phát triển xứng tầm với vai trò, vị trí trung tâm khu vực Tây Nam Bộ và cả nước; trước mắt hỗ trợ Cần Thơ đầu tư như xây dựng Bệnh viện Ung bướu, thành lập các Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng giao thông, các dự án chống sạt lở, sụt lún, dự án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp…

Ngoài nội dung phản hồi của lãnh đạo các bộ ngành và địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dành thời gian giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó, trả lời cử tri Nguyễn Tuấn Sang, ở ấp Thới Hữu, xã Đông Hiệp về Đề án tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam, Thủ tướng cho biết, tuyến đường sắt này không chỉ từ Hà Nội tới Thành phố Hồ Chí Minh mà từ đây kết nối với các vùng, các tỉnh, thành phố trong cả nước bằng phương thức và lộ trình phù hợp.

Đối với ý kiến của cử tri Nguyễn Văn Thắng, ấp Thới Xuyên, xã Thới Đông về Dự án đảm bảo an ninh nguồn nước cho khu vực tây sông Hậu và chống ngập úng, sạt lở cho thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ cho biết, không chỉ dự án này, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành triển khai rà soát, xây dựng đề án tổng thể chống sạt lở, xâm nhập mặn, hạn hán, chống biến đổi khí hậu của cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đề nghị Cần Thơ tích cực tham gia,

Về đề xuất của cử tri Phan Văn Tây ở ấp 8, xã Thới Hưng về chính sách cụ thể và thiết thực để hỗ trợ người nông dân tham gia thực hiện Đề án 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, Thủ tướng cho biết, ngay trong Đề án, các nội dung cử tri nêu đã được đề cập; yêu cầu các cấp chính quyền khẩn trương triển khai…

Thủ tướng nhấn mạnh, cùng với chủ trương của Trung ương, sự vào cuộc của các bộ ngành, các địa phương cần tích cực, chủ động, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, lắng nghe ý kiến người dân để triển khai với kết quả cao nhất các công việc, nhiệm vụ nói trên.

Khẳng định luôn lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của đồng chí, đồng bào, cử tri, ý kiến của lãnh đạo Đảng bộ Cần Thơ với vai trò Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm sát sao, sự tin tưởng và ủng hộ của toàn thể các đồng chí, đồng bào, cử tri để nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và trách nhiệm được giao trên cương vị của mình.

* Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam và đón mừng Lễ giáng sinh của đồng bào Công giáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao 20 phần quà tặng 20 hộ gia đình là thương binh, liệt sĩ, gia đình Công giáo tiêu biểu trên địa bàn huyện Cờ Đỏ; trao tặng 30 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo của huyện Thới Lai, quận Ô Môn, quận Thốt Nốt, trong đó có 10 hộ gia đình là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo.

* Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác đã dâng hương, hoa tưởng nhớ các nhà cách mạng tiền bối, các Anh hùng, liệt sĩ và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ - Tổ chức đảng đầu tiên của Cần Thơ.

Chi bộ An Nam Cộng sản đảng Cờ Đỏ được thành lập ngày 10/11/1929, tại một căn chòi ngang lẫm lúa của đồn điền Cờ Đỏ, thuộc làng Thới Đông, tổng Thới Bảo, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ. Sự ra đời của Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ không chỉ thúc đẩy phong trào cách mạng ở Cần Thơ, còn tác động mạnh mẽ đến nhiều địa phương trong vùng, như: Ðồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long...

Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ là chiếc nôi cách mạng của Cần Thơ, giúp cho đặc khu Hậu Giang rút ra những bài học quý báu để chỉ đạo phong trào cách mạng trong toàn miền Hậu Giang và khu vực Tây Nam Bộ phát triển mạnh mẽ đến thành công sau này.../.