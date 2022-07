Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Cần Thơ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại hội nghị, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã thông báo đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn tại kỳ họp; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri Cần Thơ trước đây; đồng thời tiếp tục lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri thành phố Cần Thơ bày tỏ vui mừng trước kết quả phòng, chống dịch COVID-19 và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian vừa qua. Trong thành quả chung đó có vai trò của Chính phủ, đứng đầu là Thủ tướng Chính phủ, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, hiệu quả của Thủ tướng; đồng thời đánh giá cao kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, trong đó có các quyết sách quan trọng xử lý ngay những vướng mắc trong quá trình phát triển và có các quyết sách mới để phát triển kinh tế-xã hội cả nước nói chung, thành phố Cần Thơ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

Cử tri Cần Thơ cũng đánh giá cao hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Theo đó, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã mang tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng đến diễn đàn Quốc hội và góp phần giải quyết thỏa đáng, hiệu quả của cử tri thành phố Cần Thơ.

Cử tri gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ gần 30 ý kiến, kiến nghị để chuyển đến các bộ, ngành Trung ương và Quốc hội, Chính phủ xem xét giải quyết, tập trung vào nhiều nhóm vấn đề. Theo cử tri, cần có chính sách thuế phù hợp trong lúc nhiều mặt hàng tăng giá; phòng, chống buôn bán hàng giả, gian lận thương mại; giải quyết khó khăn mua sắm trang thiết bị y tế; giải pháp ổn định giá cả thị trường, nhất là giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp; vấn đề ổn định chương trình, giá sách giáo khoa; việc dạy học môn Lịch sử. Cử tri cũng đề cập đến chính sách hỗ trợ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ y tế cơ sở, cán bộ tham gia phòng, chống dịch COVID-19; thúc đẩy thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng; giải pháp thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thành phố Cần Thơ; đầu tư, phát huy vai trò trung tâm vùng của thành phố Cần Thơ; giải pháp tăng cường phòng ngừa, trấn áp tội phạm; phòng, chống tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng...

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã giải trình, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương như tình hình, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội thành phố; cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; quản lý đất đai và một số vụ việc, dự án cụ thể.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn cử tri đã có ý kiến rất thẳng thắn, chân thành, trách nhiệm, nêu vấn đề cần phải có giải pháp cụ thể để giải quyết những băn khoăn, trăn trở, mong muốn; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Thủ tướng thông tin đến cử tri thành phố Cần Thơ những điểm nổi bật của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Theo đó, tại Kỳ họp, Quốc hội đánh giá cao những kết quả quan trọng đạt được trên các lĩnh vực. Thủ tướng khẳng định, dịch bệnh được kiểm soát tốt trên phạm vi cả nước; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường chuyển biến tích cực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh...

Tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến 6 luật. Đặc biệt, Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia, trong đó, lần đầu tiên trong lịch sử tại 1 kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, quyết định Chủ trương đầu tư 5 Dự án hạ tầng giao thông quan trọng (gồm đường Vành đai 4 Thủ đô Hà Nội; đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; đường bộ cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu; Đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng).

Theo Thủ tướng, Quốc hội đã có nhiều đổi mới trong tổ chức kỳ họp. Theo đó, kỳ họp được tổ chức an toàn, hiệu quả trong phòng chống dịch; nội dung bám sát cuộc sống từ vấn đề giám sát, cho tới việc xem xét, thông qua những dự án quan trọng quốc gia. Với tinh thần làm việc nào dứt điểm việc đó, sau mỗi nội dung họp đều có kết luận ngay để các cơ quan chủ động tiếp thu, hoàn thiện.

Thông tin tới cử tri thành phố Cần Thơ về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Theo đó, GDP quý II năm 2022 tăng 7,72%, cao nhất trong 11 năm qua, tính chung 6 tháng đầu tăng 6,42%. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; lạm phát bình quân tăng 2,44%; thu ngân sách Nhà nước đạt 66,1% dự toán năm, tăng 18,8% so với cùng kỳ; xuất nhập khẩu đạt 371,17 tỷ USD, tăng 16,4%, xuất siêu 710 triệu USD. Thị trường lao động phục hồi tốt; lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng; đời sống người dân được cải thiện; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; xử lý nghiêm vi phạm trong các lĩnh vực chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, đầu tư công và nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được chú trọng; chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương và kỳ họp Quốc hội; quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh; góp phần nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế...

Đặc biệt nhiều vấn đề tồn đọng và những vấn đề mới phát sinh được tập trung chỉ đạo, giải quyết như: Xử lý, giải quyết hiệu quả các tổ chức tín dụng yếu kém; các dự án kém hiệu quả; các nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Long Phú 1 và định hướng xử lý các dự án khai khác khí thuộc Trung tâm Điện lực Ô Môn; tập trung nguồn lực, cân đối vốn cho 5 dự án giao thông quan trọng quốc gia.

Thủ tướng khẳng định, trong kết quả chung đó có sự đóng góp quan trọng của thành phố Cần Thơ. Do đó, Thủ tướng vui mừng, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân, nhân dân thành phố Cần Thơ, nhất là về tăng trưởng kinh tế, bảo đảm đời sống nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 và thời gian tới, Thủ tướng cho biết, tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương ngày 4/7 vừa qua, Chính phủ đã phân tích, đánh giá kỹ bối cảnh quốc tế, trong nước và thống nhất cao quan điểm định hướng và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đặc biệt xác định, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay.

Theo đó, Chính phủ tiếp thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, an toàn, thận trọng; thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, bảo đảm hiệu quả; quản lý chặt chẽ giá cả, thị trường, phòng chống đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại; bảo đảm vững chắc nguồn cung năng lượng; bảo đảm tuyệt đối an ninh lương thực.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, Chính phủ tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế và quy hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các Nghị quyết về phát triển vùng và các dự án giao thông trọng điểm; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Cũng theo Thủ tướng, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và làm tốt công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống hành chính nhà nước...

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, thành phố Cần Thơ là đô thị trung tâm, là hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là vùng đang được tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế -xã hội và các điều kiện cần thiết để sớm trở thành là một trong những vùng động lực tăng trưởng mới của cả nước.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo thành phố tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cấp chính quyền cơ sở tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố cả nhiệm kỳ và hằng năm. Thành phố nỗ lực phấn đấu trên các mặt công tác để thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2022 và thời gian tới, trước mắt là phòng, chống dịch bệnh thật tốt, tiêm vaccine phòng, chống COVID-19.

Đối với các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội, Thủ tướng cho rằng đây là những vấn đề rất sát với thực tiễn, đúng và trúng vấn đề xã hội quan tâm. Về chính sách thuế, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Nghị quyết số về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tiếp tục thực hiện các giải pháp gia hạn, giảm một số khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất.

Đối với ý kiến, kiến nghị về chống buôn bán hàng giả, gian lận thương mại, Chính phủ đã có nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giao nhiệm vụ cho từng bộ, ngành; đề nghị cử tri giám sát để nghị định thực sự đi vào cuộc sống, có hiệu quả.

Về giải quyết khó khăn mua sắm trang thiết bị y tế, Thủ tướng cho biết, Thường trực Chính phủ đã có chỉ đạo về tình trạng khắc phục tình trạng thiếu thuốc, thiết bị, vật tư y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. "Đây là vấn đề lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân, cần được các ngành, các cấp và địa phương quan tâm, khẩn trương vào cuộc, kịp thời xử lý, khắc phục", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đối với các vấn đề liên quan giáo dục, đào tạo như vấn đề sử dụng, giá sách giáo khoa, học phí, dạy học môn Lịch sử, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ đã có các chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện phương án phù hợp tình hình, trên tinh thần tôn trọng thực tiễn, giảm khó khăn cho người dân.

Về chế độ biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; chính sách tăng lương cho cán bộ công chức nhất là cán bộ bán chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp và cho viên chức y tế cấp xã..., Thủ tướng cho biết, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đều đã có các chủ trương, chính sách đối với các đối tượng này; tuy nhiên việc áp dụng, tổ chức thực hiện có lúc, có nơi chưa phù hợp, chậm điều chỉnh. Chính phủ sẽ đôn đốc và xem xét đề nghị sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết.

Đối với việc thúc đẩy thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người đứng đầu Chính phủ thừa nhận mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo thực hiện, song cách triển khai, tổ chức thực hiện ở cơ sở còn chậm; đề nghị các cấp, ngành liên quan khắc phục, thực hiện chính sách thật tốt, đưa chính sách vào cuộc sống.

Về ưu tiên ngân sách Nhà nước cho Cần Thơ, trong đó tập trung hỗ trợ để đầu tư thực hiện các công trình trọng điểm, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Chính phủ đã tập trung nguồn lực hỗ trợ Cần Thơ thực hiện các dự án trọng điểm kết nối về giao thông liên vùng, giao thông kết nối, chương trình, dự án ứng phó với biến đổi khí hậu…

Đồng thời trong thời gian tới, ngân sách Trung ương dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ Cần Thơ trong việc đầu tư thiết bị y tế các quận, huyện, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ, kè chống sạt lở từ nguồn hỗ trợ của Chương trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội góp phần phát triển thành phố trong thời gian tới. Tuy nhiên việc hỗ trợ ngân sách Trung ương phải căn cứ tình hình chung, đảm bảo công bằng, hiệu quả, phù hợp tình hình...

Ngoài giải đáp trực tiếp các ý kiến, kiến nghị của cử tri Cần Thơ, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tổng hợp, giải trình, tiếp thu và giải quyết những đề xuất, kiến nghị, trên nguyên tắc nội dung thuộc thẩm quyền của cấp, ngành nào thì cấp, ngành ấy phải giải quyết và phải giải quyết thấu đáo. Đối với những kiến nghị, đề xuất vượt thẩm quyền, UBND thành phố Cần Thơ tổng hợp, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành giải quyết theo quy định; đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội, đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tiếp tục tổng hợp, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.

“Với tư cách là đại biểu Quốc hội của thành phố Cần Thơ, tôi luôn phấn đấu để làm tròn trách nhiệm; luôn gắn bó, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đồng chí đồng bào cử tri, ý kiến của lãnh đạo Đảng bộ Cần Thơ; làm hết sức mình, góp phần cho sự phát triển và thịnh vượng của Thành phố Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung”, Thủ tướng khẳng định.

Trước đó, chiều 9/7, nhân chuyến công tác tại thành phố Cần Thơ và kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách là thương binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thành phố Cần Thơ; thăm, kiểm tra tình hình hoạt động và tặng quà cán bộ, nhân viên, người lao động cảng Cái Cui.../.