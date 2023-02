Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục đồng hành, quan tâm, tạo điều kiện, chia sẻ, ủng hộ ngành Y tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ và trực tuyến với đầu cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* Góp phần để hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường

Năm 2022, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, được nhân dân ủng hộ, các tổ chức trong nước và quốc tế hỗ trợ, công tác y tế đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

Cả nước thực hiện thành công Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tỷ lệ số ca chuyển nặng, nhập viện, tử vong ở mức thấp hơn rất nhiều so với năm 2021, so với khu vực và thế giới, góp phần phục hồi kinh tế - xã hội, cuộc sống người dân, các hoạt động kinh tế - xã hội dần trở lại bình thường.

Các dịch bệnh truyền nhiễm khác được kiểm soát tốt, không để xảy ra dịch chồng dịch. Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thông thường đang dần phục hồi so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, y học cổ truyền, dân số, an toàn thực phẩm, quản lý môi trường y tế, đào tạo phát triển nhân lực y tế, chuyển đổi số y tế… tiếp tục được chú trọng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Y tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: tình trạng nghỉ việc, chuyển công tác của nhân viên y tế công lập, thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế vẫn còn. Năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng còn hạn chế. Chất lượng công tác quản trị, điều hành và phục vụ người bệnh tại một số cơ sở y tế còn chưa bảo đảm yêu cầu đặt ra...

Nhận diện khó khăn, thách thức, năm 2023, ngành Y tế quyết tâm tiếp tục phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao năng lực điều trị ở tất cả các tuyến. Ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế. Ngành phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,2%; số bác sĩ trên 10.000 dân đạt 12 bác sĩ; số giường bệnh trên 10.000 dân đạt 32 giường bệnh; tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị và các địa phương tham luận nhiều vấn đề nhằm thực hiện hiệu quả công tác y tế năm 2023 như: nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là của hệ thống y tế cơ sở; công tác hoàn thiện thể chế; tăng cường năng lực trong công tác mua sắm, đấu thầu, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế; công tác cán bộ và chính sách đãi ngộ đối với nhân viên ngành Y tế; công tác phối hợp; việc ứng dụng công nghệ, tích hợp, kết nối dữ liệu...

Phát biểu tại hội nghị, cùng với khẳng định vai trò, truyền thống của ngành Y tế nước nhà, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao tinh thần “Sâu y lý, giầu y đức, giỏi y thuật”, những đóng góp to lớn của đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ y tế và những kết quả mà ngành Y tế đã đạt được, nhất là trong năm 2022, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần vào thành tựu chung trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong năm 2022, ngành Y tế triển khai nhanh, an toàn, khoa học, hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vaccine lớn nhất từ trước đến nay, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia “đi sau về trước”, có tỷ lệ bao phủ và hiệu suất sử dụng vaccine cao. Cùng với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, ngành Y đã ứng phó hiệu quả với các dịch bệnh khác, không để “dịch chồng dịch”.

“Hơn 3 năm qua, chúng ta bước vào cuộc chiến chống dịch COVID-19 - cuộc chiến không tiếng súng nhưng đầy cam go, vô vàn thách thức, chưa từng có tiền lệ. Một lần nữa, hàng trăm nghìn y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế không quản gian lao, ngày đêm bám trụ trên tuyến đầu, chiến đấu với dịch bệnh; những “chiến sĩ áo trắng” tạm gác lại việc nhà, việc mình, sẵn sàng đối diện với hiểm nguy để ngăn chặn, đẩy lùi bằng được dịch bệnh. Những nỗ lực, cống hiến, hy sinh đó đã mang lại thành quả chống dịch quan trọng, góp phần để đất nước vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển khá toàn diện trong năm 2022”, Thủ tướng khẳng định.

Theo Thủ tướng, trong năm, ngành Y tế đạt và vượt 3/3 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu được Quốc hội giao và 13/16 chỉ tiêu cụ thể về y tế. Công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh. Năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở được nâng lên. Hệ thống tổ chức, bộ máy của Ngành được củng cố, kiện toàn... Qua đó, Việt Nam được đánh giá ngày càng cao trên bản đồ y tế thế giới.

Đồng ý với những khó khăn, hạn chế mà ngành Y tế đã nhận diện, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ một số vấn đề đặt ra mà ngành Y tế, các ngành liên quan và các địa phương cần phối hợp khắc phục như: Thu hút các nguồn lực xã hội, mô hình đối tác công - tư trong lĩnh vực y tế còn hạn chế; tự chủ trong ngành Y tế có xu hướng chững lại; vấn đề tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế chưa được cải thiện; chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên y tế chậm được điều chỉnh... Đặc biệt, vẫn còn tình trạng người dân không hài lòng với tinh thần, thái độ phục vụ của các cơ sở y tế công lập. Y thức phục vụ người bệnh của một bộ phận y bác sỹ, nhân viên y tế chưa cao.

Trong khi đó, ngành Y tế phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức như: Trên thế giới, cơ cấu bệnh tật có nhiều thay đổi; ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội ngày càng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của nhân dân; thách thức trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp thuốc, dịch vụ y tế ở trong nước; dịch COVID-19 khó dự báo. Bên cạnh đó, một số bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng có số ca mắc tăng; xuất hiện một số dịch bệnh mới như đậu mùa khỉ, bệnh do virus Marburg…

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

* Khắc phục tâm lý “sợ sai” đang xảy ra ở nhiều cơ sở y tế

Theo Thủ tướng, với mục tiêu nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam, ngành Y tế tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các Nghị quyết của Trung ương về bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới.

Ngành Y tế phải đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết; xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; tiếp cận phát triển ngành y tế một cách tổng thể, toàn diện cả y tế công lập và y tế tư nhân, cả y tế hiện đại và y học dân tộc; phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân; triển khai công tác một cách tổng thể, bài bản nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm.

“Ngành Y tế phải khắc ghi và hành động theo lời thề Hippocrates, 12 điều y đức trong khi triển khai nhiệm vụ; không ngừng trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, làm sâu y lý, giàu y đức, giỏi y thuật”, Thủ tướng nhắc nhở.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Y tế tập trung tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách để ngành phát triển nhanh, bền vững; tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác, không để dịch chồng dịch; triển khai đánh giá kết quả thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập để hoàn thiện các quy định về mô hình tự chủ, đẩy mạnh xã hội hóa, đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.

“Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Y tế khẩn trương sửa đổi các Nghị định liên quan theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính để giải quyết vướng mắc về thẩm quyền phê duyệt quyết định mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, xác lập sở hữu toàn dân đối với trang thiết bị, vật tư tiêu hao…”, Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành Y tế khẩn trương tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW về củng cố và hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở, làm căn cứ xây dựng, trình ban hành Chỉ thị của Ban Bí thư về phát triển y tế cơ sở trong tình hình mới; triển khai quyết liệt các chương trình, dự án đầu tư nâng cao năng lực hệ thống y tế; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong lĩnh vực y tế; tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng như Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, Lão khoa cơ sở 2…

Bên cạnh đó, ngành Y tế phải triển khai hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế. “Tập trung quản lý, cấp phép, gia hạn thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời, công khai, minh bạch; khắc phục tâm lý “sợ sai”, “làm ít sai ít”, “không làm, không sai” đang xảy ra ở nhiều cơ sở y tế”, Thủ tướng lưu ý.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu ngành Y tế phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp để thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, bảo đảm cân đối giữa các tuyến, lĩnh vực, vùng miền...

Nhân hội nghị và kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023), Thủ tướng gửi lời tri ân, chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể y bác sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên ngành Y tế trong cả nước; đồng thời đề nghị các ban, bộ, ngành, đoàn thể, hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế và nhân dân tiếp tục đồng hành, quan tâm, tạo điều kiện, chia sẻ, ủng hộ ngành Y tế, góp phần đưa ngành Y tế phát triển nhanh, bền vững, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ cao cả chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân./.