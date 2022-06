Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào Khamliang Outhakaysone

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Trung tướng Kham lieng Outhakai Sone, Tổng Tham mưu trưởng

Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Trung tướng Khamliang Outhakaysone và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Lào; chúc mừng đồng chí Khamliang Outhakaysone được cử giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào và chúc đồng chí đạt được nhiều thành công trong cương vị mới.

Thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Đoàn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào và Đoàn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vào sáng cùng ngày; tin tưởng, chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc gìn giữ và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai Quân đội Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Lào; tiếp tục tăng cường và củng cố bền chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Hoàng thân Souphanouvong và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công xây đắp.

Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ của Chính phủ, Quân đội và nhân dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Thủ tướng cho biết, chính sách nhất quán của Việt Nam là tiếp tục nỗ lực hết mình với quyết tâm cao nhất để cùng với Lào thúc đẩy quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; trong đó có lĩnh vực hợp tác quốc phòng; vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước và góp phần duy trì hoà bình ở khu vực và trên thế giới. Quan hệ quốc phòng Việt Nam - Lào luôn là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ giữa hai nước. Chính vì vậy, thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào là một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam.

Trung tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Trung Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp Đoàn, cũng như những đóng góp của Thủ tướng cho quan hệ giữa Quân đội 2 nước nói riêng và quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào nói chung; cảm ơn sự giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân, Quân đội Việt Nam dành cho Lào, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng Lào và giữ gìn hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn trong khu vực.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào báo cáo kết quả cuộc hội đàm giữa Đoàn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào và Đoàn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó hai bên nhất trí nhiều nội dung thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả chủ trương của lãnh đạo cấp cao hai nước. Đồng thời chúc mừng những thành quả của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội và phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt tổ chức thành công SEA Games 31 trên mọi phương diện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; lạm phát tại một số nước tăng cao; giá dầu, nguyên liệu đầu vào tăng; dịch bệnh; biến đổi khí hậu, an ninh mạng thông tin... diễn biến phức tạp, tác động lớn đến mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam và Lào. Do đó, mọi quốc gia đều phải vào cuộc, đề cao chủ nghĩa đa phương để ứng phó. Đối với Việt Nam – Lào, đã đoàn kết, thống nhất rồi, càng phải đoàn kết, thống nhất, nỗ lực nhiều hơn nữa; nắm chắc tình hình; chia sẻ thông tin... để chủ động đối phó với những bất lợi xảy ra đối với mỗi nước, trong khu vực và quốc tế.

Thủ tướng mong muốn Quân đội hai nước thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước. Trong đó có việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang và xây dựng Đảng trong Quân đội của mỗi nước; đào tạo nguồn nhân lực trong Quân đội; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; phối hợp tuần tra biên giới; chống buôn lậu; phòng, chống ma túy; phối hợp tham gia xử lý các vấn đề khu vực và quốc tế.../.