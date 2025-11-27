Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft, Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Sergei Kudryashov, Tổng Giám đốc Tập đoàn Zarubezhneft (Liên bang Nga). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Chào mừng Tổng Giám đốc Sergey Kudryashov thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam luôn coi hợp tác dầu khí với Liên bang Nga là một trong những trụ cột chính của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, trong đó hợp tác truyền thống và tin cậy giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Tập đoàn PVN) và Công ty Zarubezhneft có vai trò quan trọng.

Cảm ơn Nga đã luôn sát cánh, ủng hộ Việt Nam trong quá trình giành độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, những dự án chung giữa Tập đoàn PVN và Công ty Zarubezhneft không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần củng cố lòng tin chiến lược, tăng cường an ninh năng lượng, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực công nghệ cho Việt Nam. Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ Liên doanh Vietsovpetro và Rusvietpetro, thể hiện qua nhiều Hiệp định và Nghị định thư liên Chính phủ về tạo điều kiện cho hoạt động của các liên doanh.

Khẳng định, Chính phủ Việt Nam ủng hộ Tập đoàn PVN và Công ty Zarubezhneft tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả đầu tư và hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Tập đoàn PVN và Công ty Zarubezhneft tiếp tục trao đổi, tìm kiếm các biện pháp nâng cao hơn nữa hoạt động của các liên doanh, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình hợp tác trên tinh thần xây dựng và hữu nghị, bảo đảm lợi ích của cả hai phía.

Nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft Sergei Kudryashov chia sẻ trước những thiệt hại của người dân Việt Nam do thiên tai, lũ lụt thời gian qua; cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp đoàn.