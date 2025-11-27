Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft, Liên bang Nga
Chào mừng Tổng Giám đốc Sergey Kudryashov thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam luôn coi hợp tác dầu khí với Liên bang Nga là một trong những trụ cột chính của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, trong đó hợp tác truyền thống và tin cậy giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Tập đoàn PVN) và Công ty Zarubezhneft có vai trò quan trọng.
Cảm ơn Nga đã luôn sát cánh, ủng hộ Việt Nam trong quá trình giành độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, những dự án chung giữa Tập đoàn PVN và Công ty Zarubezhneft không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần củng cố lòng tin chiến lược, tăng cường an ninh năng lượng, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực công nghệ cho Việt Nam. Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ Liên doanh Vietsovpetro và Rusvietpetro, thể hiện qua nhiều Hiệp định và Nghị định thư liên Chính phủ về tạo điều kiện cho hoạt động của các liên doanh.
Khẳng định, Chính phủ Việt Nam ủng hộ Tập đoàn PVN và Công ty Zarubezhneft tiếp tục nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả đầu tư và hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Tập đoàn PVN và Công ty Zarubezhneft tiếp tục trao đổi, tìm kiếm các biện pháp nâng cao hơn nữa hoạt động của các liên doanh, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình hợp tác trên tinh thần xây dựng và hữu nghị, bảo đảm lợi ích của cả hai phía.
Nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft Sergei Kudryashov chia sẻ trước những thiệt hại của người dân Việt Nam do thiên tai, lũ lụt thời gian qua; cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp đoàn.
Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về kết quả hợp tác giữa Công ty Zarubezhneft và Tập đoàn PVN, Tổng Giám đốc Sergei Kudryashov cho biết, cùng với hợp tác dầu khí với Việt Nam - cụ thể là với Tập đoàn PVN, mở rộng các dự án, Công ty Zarubezhneft mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như năng lượng, khoáng sản, đặc biệt mong muốn xây dựng một trung tâm năng lượng tại Việt Nam.
Cho biết, hiện nay các bộ, ngành của Việt Nam đang xem xét các đề nghị của Tập đoàn PVN và Công ty Zarubezhneft nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc mở rộng hoạt động của Liên doanh Vietsovpetro và Rusvietpetro tại Việt Nam và Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh Công ty Zarubezhneft mong muốn tham gia vào các dự án năng lượng và dầu khí mới bên cạnh các dự án trong khuôn khổ Liên doanh Vietsovpetro.
Cho rằng hợp tác Nga - Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí là không có giới hạn từ thăm dò, khai thác đến chế biến, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty dầu khí Nga, trong đó có Công ty Zarubezhneft hoạt động tại Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí.
Tin tưởng, với quyết tâm của Lãnh đạo hai nước và nỗ lực của doanh nghiệp, hợp tác dầu khí sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên triển khai tích cực các văn kiện đã được ký kết; duy trì cơ chế làm việc thường xuyên để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án.
Thủ tướng đề nghị Công ty Zarubezhneft tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Rusvietpetro tại Nga, có thể mở rộng vùng hoạt động, nhận thêm các mỏ dầu khí mới và các Lô tiềm năng lân cận khu vực Nhenhetxky để tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng, công nghệ và nhân sự hiện có, cải thiện điều kiện logistics, thuế - phí khi cần thiết. Nâng cao hiệu quả Vietsovpetro, bảo đảm sản lượng hợp lý, đầu tư thăm dò ở các lô tiềm năng mới.
Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác về khí hóa lỏng LNG, chuỗi cung ứng LNG, kho cảng LNG; chuyển giao công nghệ khai thác mỏ cạn kiệt, công nghệ khoan sâu, khoan khó; xem xét hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hydrogen, vật liệu mới; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Đặc biệt, hai bên nghiên cứu hợp tác đầu tư, triển khai các dịch vụ dầu khí tại nước thứ 3./.