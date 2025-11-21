Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Paul Mashatile

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile. Ảnh: Dương Giang - TTXVN Tại cuộc gặp, Phó Tổng thống Nam Phi bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ Việt Nam – Nam Phi có bước phát triển tốt đẹp trong thời gian qua; chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Nam Phi trên cương vị người đứng đầu Chính phủ. Phó Tổng thống Nam Phi cũng bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam, vui mừng khi có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị thượng đỉnh G20, cho rằng đây là thời điểm rất đặc biệt của Nam Phi khi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20 đầu tiên trên đất châu Phi. Bày tỏ vui mừng gặp lại Phó Tổng thống Paul Mashatile sau chuyến thăm của Phó Tổng thống đến Việt Nam vào tháng 12/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ chuyến công tác lần này là sự tiếp nối chuyến thăm của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đến Việt Nam vào tháng 10/2025. Bày tỏ vui mừng gặp lại Phó Tổng thống Paul Mashatile sau chuyến thăm của Phó Tổng thống đến Việt Nam vào tháng 12/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ chuyến công tác lần này là sự tiếp nối chuyến thăm của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đến Việt Nam vào tháng 10/2025.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định đất nước Nam Phi, con người Nam Phi, Tổng thống Nelson Mandela và sự quật cường của nhân dân Nam Phi chống lại chủ nghĩa Apartheid luôn trong trái tim của người Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile. Ảnh: Dương Giang - TTXVN Tại cuộc gặp, Phó Tổng thống Nam Phi và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng trao đổi về hợp tác thương mại, đầu tư và vai trò của doanh nghiệp trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước. Phó Tổng thống Nam Phi chia sẻ ông được biết Việt Nam quan tâm đến lĩnh vực than và khoáng sản, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa trao đổi thương mại giữa Nam Phi với Việt Nam. Phó Tổng thống Nam Phi khẳng định vai trò quan trọng của doanh nghiệp, bởi những gì đã được cam kết chỉ có thể trở thành hiện thực nếu được các doanh nghiệp thực hiện. Phó Tổng thống Nam Phi cho rằng các doanh nghiệp hai nước có thể khai thác tiềm năng hợp tác nhiều hơn trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, phát triển đường sá, cảng biển, khoáng sản carbon thấp cũng như giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi cách làm hay. Nhất trí với nhận định của Phó Tổng thống Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hai bên cần phải cụ thể hóa các cam kết bằng các chương trình cụ thể, các hợp đồng cụ thể, trong đó hai chính phủ đóng vai trò kiến tạo còn doanh nghiệp đóng vai trò tiên phong. Trên cơ sở nền tảng là mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị hai bên cùng hợp tác để xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường, hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng trên tinh thần “hợp tác từ trái tim đến trái tim”, hai bên có thể kết hợp điều kiện tự nhiên của Nam Phi, trí tuệ của Nam Phi và trí tuệ của Việt Nam để thúc đẩy các dự án hợp tác, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước, mang lại lợi ích cho người dân của cả hai bên. Trên cơ sở nền tảng là mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị hai bên cùng hợp tác để xây dựng nền kinh tế tự lực, tự cường, hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng trên tinh thần “hợp tác từ trái tim đến trái tim”, hai bên có thể kết hợp điều kiện tự nhiên của Nam Phi, trí tuệ của Nam Phi và trí tuệ của Việt Nam để thúc đẩy các dự án hợp tác, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước, mang lại lợi ích cho người dân của cả hai bên.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẽ đóng góp hết sức cho thành công của Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi năm nay, góp phần nâng cao vai trò vị thế của Nam Phi./.