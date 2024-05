Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướngCampuchia Neth Savoeun. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn Phó Thủ tướng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia sang Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là thắng lợi chung của ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia và khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ quý báu của các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước Campuchia và Lào đối với sự nghiệp cách mạng của Nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Campuchia trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hợp tác Đảng tiếp tục định hướng quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, trên cơ sở đoàn kết, hữu nghị và tôn trọng lợi ích của nhau; cho rằng việc gặp gỡ, trao đổi giữa Chính phủ, các bộ ngành, địa phương hai nước tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần vào việc thúc đẩy hiệu quả thực chất hợp tác song phương.

Việt Nam mong muốn cùng Campuchia và các quốc gia trong lưu vực sông Mekong hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động sử dụng, quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững dòng sông Mekong trên cơ sở Hiệp định Mekong và các quy định của Ủy hội sông Mekong quốc tế, bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông vì sự phát triển bền vững của lưu vực, lợi ích của cộng đồng người dân trên lưu vực.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho người gốc Việt tại Campuchia, trong đó tạo điều kiện cho người Campuchia gốc Việt ổn định cuộc sống, hoà nhập sở tại, làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước; đồng thời, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư kinh doanh tại Campuchia.



Phó Thủ tướng Net Savoeun bày tỏ vinh dự dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia sang dự Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với cả ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia; khẳng định Campuchia coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, coi sự đoàn kết là thắng lợi chung của hai nước.

Phó Thủ tướng chân thành cảm ơn và cho biết sẽ chuyển lời chúc mừng đầu năm mới Tết cổ truyền Campuchia và lời chúc sức khỏe của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Chủ tịch Thượng viện Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch quốc hội Khuon Sudary và các lãnh đạo cấp cao khác của Campuchia.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Neth Savoeun cùng nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian qua phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, hợp tác thương mại là điểm sáng với kim ngạch thương mại 3 tháng đầu năm 2024 đạt gần 03 tỉ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023; hợp tác an ninh, quốc phòng tiếp tục được củng cố, giao lưu Nhân dân duy trì thường xuyên không để lực lượng thù địch lợi dụng, chống phá quan hệ hai nước.



Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; phối hợp thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được; đẩy mạnh hợp tác và kết nối kinh tế, đặc biệt là kinh tế khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia, cùng hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch thương mại cao hơn trong những năm tới; kiên định nguyên tắc không cho thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này gây phương hại đến an ninh và lợi ích nước kia; nỗ lực giải quyết phân giới cắm mốc khoảng 16% đường biên giới còn lại nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước./.