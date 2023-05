Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Slovenia

Thủ tướng Phạm Minh Chính và bà Tanja Fajon, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Các vấn đề châu Âu Cộng hòa Slovenia. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Tanja Fajon, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Các vấn đề châu Âu Cộng hòa Slovenia. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Slovenia Tanja Fajon; đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao, cuộc gặp với Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên, cũng như Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Slovenia tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Slovenia ngày càng phát triển hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Slovenia, một đối tác bạn bè truyền thống tại Trung Đông Âu.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Tanja Fajon bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm Việt Nam và cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn; bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đồng thời khẳng định, Slovenia mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Việt Nam, một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Slovenia tại khu vực.

Trao đổi về quan hệ song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ hài lòng về những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, cũng như giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước, đặc biệt trong năm 2024 khi hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Về hợp tác kinh tế - thương mại, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trong năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt mức kỷ lục hơn 570 triệu USD, tăng 15% so với năm 2021.

Thủ tướng đề nghị Slovenia tạo thuận lợi hơn nữa cho các sản phẩm thế mạnh của Việt Nam như điện tử, dệt may, nông sản, thủy sản tiếp cận thị trường Slovenia và EU.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Slovenia sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Nhất trí với các đánh giá và ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Tanja Fajon khẳng định, với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, Slovenia mong muốn làm sâu sắc hơn quan hệ với Việt Nam trên các lĩnh vực; nhấn mạnh Chính phủ Slovenia đánh giá cao những lợi thế về thị trường, nguồn nhân lực và môi trường kinh doanh đầu tư tại Việt Nam, cũng như việc hai nước đều là các quốc gia ủng hộ tự do thương mại. Chính vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp Slovenia rất quan tâm và mong muốn hợp tác thực chất, hiệu quả với các đối tác Việt Nam, thể hiện qua việc nhiều doanh nghiệp hàng đầu Slovenia đã đến Việt Nam nhân dịp này để tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Các vấn đề châu Âu Tanja Fajon nhất trí hai nước cần tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương và khu vực, cùng nhau đối phó với các thách thức toàn cầu, như biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng lương thực.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông cũng như giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Chính phủ Slovenia tiếp tục ủng hộ, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc, qua đó đóng góp thiết thực, hiệu quả cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Slovenia./.