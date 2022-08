Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Kazakhstan; đánh giá chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan có ý nghĩa quan trọng đúng vào thời điểm hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2022).

Thủ tướng hoan nghênh những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước trong vòng ba thập kỷ qua và đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, bao gồm cả cấp cao; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, Diễn đàn phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin (CICA)…

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ hài lòng về những tiến triển tích cực trong hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước, nhất là kể từ sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á – Âu (EAEU) có hiệu lực năm 2016, kim ngạch thương mại hai chiều liên tục tăng, năm 2021 đạt hơn 630 triệu USD, tăng gấp 3 lần so với thời điểm trước khi triển khai Hiệp định; đề nghị Kazakhstan tạo thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông sản, thủy sản, hàng dệt may, đồ gỗ tiếp cận thị trường Kazakhstan; đồng thời đề nghị hai bên phối hợp, thúc đẩy sửa đổi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EAEU để tạo thuận lợi hơn nữa cho hợp tác thương mại, đầu tư song phương.

Để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên phát huy vai trò của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Kazakhstan về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật, đàm phán ký Hiệp định miễn thị thực cho công dân hai nước cũng như tích cực phối hợp sớm thiết lập tuyến đường sắt và đường bay thẳng giữa Việt Nam và Kazakhstan.

Về phần mình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Mukhtar Tileuberdi bày tỏ vui mừng lần đầu đến thăm Việt Nam và cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp đoàn; khẳng định Kazakhstan mong muốn đẩy mạnh hơn nữa quan hệ quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư; khẳng định hai bên vẫn còn rất nhiều tiềm năng hợp tác nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, vận tải, tài chính, năng lượng sạch...; bày tỏ nhất trí với các định hướng hợp tác mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp có ý kiến chỉ đạo tại buổi tiếp.

Hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.



Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Kazakhstan đã chuyển lời của Thủ tướng Kazakhstan mời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Kazakhstan vào thời điểm phù hợp./.