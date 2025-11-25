Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Lãnh đạo các tỉnh của Nhật Bản tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

* Tiếp Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita - tỉnh hiện có 56 doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam và có cộng đồng người Việt Nam khoảng 16.000 người, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn và đánh giá cao Ngài Yamamoto Ichita đã tham dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật. Sự kiện có quy mô lớn đầu tiên về thúc đẩy hợp tác địa phương hai nước, là sự cụ thể hóa, triển khai thỏa thuận giữa Thủ tướng với nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru vào tháng 4/2025.

Cho biết, Thủ tướng Takaichi rất quan tâm, ủng hộ và gửi thông điệp chúc mừng tới sự kiện; đã có gần 50 địa phương và hàng trăm doanh nghiệp của 2 nước đăng ký tham dự sự kiện, Thủ tướng Chính phủ cũng điểm lại các công trình, dự án mang tính biểu tượng quan hệ giữa hai nước tại Quảng Ninh với mong muốn Thống đốc tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Gunma và tỉnh Quảng Ninh, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân.



Bày tỏ vinh dự lần thứ 2 được gặp Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita bày tỏ chia sẻ trước những mất mát, đau thương mà nhân dân miền Trung Việt Nam đang gánh chịu do bão lũ; cho biết, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang mở rộng đầu tư tại Việt Nam; đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư hiệu quả, bền vững.



Vinh dự dự Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật, Thống đốc tỉnh Gunma cho biết, ông dẫn đầu Đoàn đại biểu tỉnh Gunma dự Diễn đàn để tìm hiểu kỹ hơn cơ hội hợp tác, đầu tư với các địa phương của Việt Nam; đánh giá cao và tin tưởng với tình cảm chân thành, thời gian tới Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ để tỉnh Gunma có thêm nhiều chương trình, dự án hợp tác, đầu tư với các địa phương Việt Nam.



Nhất trí với ý kiến của Thống đốc, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng Thống đốc và đoàn tỉnh Gunma sẽ tích cực, chủ động thảo luận, đề xuất các sáng kiến, dự án hợp tác cụ thể với các đối tác, nhất là trong các lĩnh vực tỉnh Gunma có thế mạnh như đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp chế biến thực phẩm, sản xuất thiết bị vận tải, thực phẩm, hóa học, nhựa, nông nghiệp công nghệ cao, chăm sóc người già, đặc biệt là hợp tác văn hóa, du lịch, nhất là tại Quảng Ninh nơi có vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử…

Cùng với đó, mở rộng đầu tư vào Việt Nam gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu như đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn…; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng 16.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh.