Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Hội đồng Kinh doanh châu Âu - ASEAN và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam
Chào mừng Đoàn doanh nghiệp EU - ABC và EuroCham, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng EuroCham đã tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế Xanh 2025 (GEF 2025) tại Hà Nội đúng vào dịp Việt Nam và EU kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Nhắc lại cuộc tọa đàm rất hiệu quả giữa Chính phủ Việt Nam với các doanh nghiệp châu Âu vào đầu năm và các cuộc gặp với hiệp hội, doanh nghiệp châu Âu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sau các cuộc làm việc, Lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu kỹ các đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp châu Âu để xem xét tiếp thu, phản hồi nhằm giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên tinh thần hành động quyết liệt, “coi trọng thời gian, coi trọng trí tuệ”, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”.
Cảm ơn EU đã hỗ trợ 850 ngàn Euro cho người dân những khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vừa qua tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - EU phát triển năng động, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo Việt Nam và EU thường xuyên gặp nhau. Kim ngạch thương mại hai chiều 9 tháng của năm 2025 đạt 54,6 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. EU hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 tại Việt Nam với 2.743 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký trị giá gần 32 tỷ USD tính lũy kế đến hết tháng 9/2025. Việc hai bên đang tích cực trao đổi nội hàm và lộ trình nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện sẽ tạo khuôn khổ mới thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thương mại, đầu tư trong giai đoạn tới.
Thông tin về tình hình Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, dự kiến sẽ đạt tăng trưởng GDP hơn 8%, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.
Muốn “bay cao vào vũ trụ, vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất”, phát triển đất nước nhanh và bền vững, Việt Nam dựa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Hiện, Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược về hạ tầng, thể chế và đào tạo nguồn nhân lực; triển khai các dự án có tính chất “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”, vừa để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư hiệu quả và mong muốn các doanh nghiệp châu Âu tham gia vào các quá trình này của Việt Nam.
Gửi lời chia sẻ, thăm hỏi với những người dân Việt Nam bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt thời gian qua, Chủ tịch EU - ABC Jens Rübbert, Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert cũng như các thành viên đoàn cho biết cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đã quyên góp 88 ngàn USD ủng hộ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai; bày tỏ mong muốn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và tin tưởng Việt Nam nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai để người dân Việt Nam vơi bớt khó khăn.
Lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp châu Âu cho rằng, Việt Nam ngày càng thể hiện vai trò quan trọng trên thế giới; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đạt được thời gian qua trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp khó khăn; Việt Nam đã chính thức được nhà cung cấp chỉ số toàn cầu FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp với hiệu lực dự kiến từ tháng 9/2026, qua đó kỳ vọng tạo ra tác động sâu rộng tới dòng vốn FDI, cũng như sự phát triển của thị trường vốn.
Trong 10 năm qua, Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN tăng cường hợp tác sâu rộng với Việt Nam và trong chuyến thăm của Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN có phái đoàn lớn nhất đến Việt Nam với 120 đại biểu, đến từ 40 tổ chức doanh nghiệp cho thấy sự quan tâm, mong muốn của doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam là rất lớn.
Đánh giá cao mục tiêu, chiến lược phát triển của Việt Nam, đặc biệt là cam kết độ mở thương mại, cải cách hành chính, kinh tế, dịch vụ và năng lượng của Việt Nam, các doanh nghiệp châu Âu mong muốn và cam kết thúc đẩy hợp tác, đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng xanh, đóng góp vào xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của Việt Nam.
Đánh giá cao thiện chí hợp tác của các doanh nghiệp châu Âu, để thúc đẩy hơn nữa hợp tác hai bên, Thủ tướng đề nghị phía EU và cộng đồng doanh nghiệp EU phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định EVFTA, mở cửa hơn nữa thị trường cho nhau nhằm duy trì vị thế hai đối tác thương mại hàng đầu của nhau; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của EU như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, nông nghiệp sạch, đào tạo nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo...
Cam kết “3 bảo đảm” và “3 cùng” với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư châu Âu, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp có tiếng nói thúc đẩy 7 nước thành viên EU còn lại hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) để tạo đột phá mới trong lĩnh vực đầu tư giữa hai bên; có tiếng nói thúc đẩy việc Ủy ban Châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của Việt Nam trong vấn đề này và góp phần bảo đảm nguồn cung ứng cho thị trường EU./.