Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Hội đồng Kinh doanh châu Âu - ASEAN và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Hội đồng Kinh doanh Châu Âu – ASEAN (EU-ABC) và Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Chào mừng Đoàn doanh nghiệp EU - ABC và EuroCham, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng EuroCham đã tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế Xanh 2025 (GEF 2025) tại Hà Nội đúng vào dịp Việt Nam và EU kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhắc lại cuộc tọa đàm rất hiệu quả giữa Chính phủ Việt Nam với các doanh nghiệp châu Âu vào đầu năm và các cuộc gặp với hiệp hội, doanh nghiệp châu Âu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sau các cuộc làm việc, Lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu kỹ các đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp châu Âu để xem xét tiếp thu, phản hồi nhằm giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên tinh thần hành động quyết liệt, “coi trọng thời gian, coi trọng trí tuệ”, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”.

Cảm ơn EU đã hỗ trợ 850 ngàn Euro cho người dân những khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vừa qua tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - EU phát triển năng động, thực chất trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo Việt Nam và EU thường xuyên gặp nhau. Kim ngạch thương mại hai chiều 9 tháng của năm 2025 đạt 54,6 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. EU hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 tại Việt Nam với 2.743 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký trị giá gần 32 tỷ USD tính lũy kế đến hết tháng 9/2025. Việc hai bên đang tích cực trao đổi nội hàm và lộ trình nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện sẽ tạo khuôn khổ mới thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thương mại, đầu tư trong giai đoạn tới.

Thông tin về tình hình Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, dự kiến sẽ đạt tăng trưởng GDP hơn 8%, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo.

Muốn “bay cao vào vũ trụ, vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất”, phát triển đất nước nhanh và bền vững, Việt Nam dựa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Hiện, Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược về hạ tầng, thể chế và đào tạo nguồn nhân lực; triển khai các dự án có tính chất “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”, vừa để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư hiệu quả và mong muốn các doanh nghiệp châu Âu tham gia vào các quá trình này của Việt Nam.