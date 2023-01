Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Giám đốc chiến lược Chương trình của Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng Aurélia Nguyen

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Aurelia Nguyen, Giám đốc điều hành Chương trình Tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp bà Aurélia Nguyen tại Việt Nam khi bà trở về Việt Nam tham dự Chương trình Xuân Quê hương với tư cách là người con dân đất Việt.

Thủ tướng xúc động nhắc lại thời khắc khó khăn khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở Việt Nam, cũng như những nỗ lực trong việc bao phủ vaccine phòng, chống dịch COVID-19; chuyển hướng chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; đồng thời tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ biết ơn cá nhân bà Aurélia Nguyen cũng như cơ chế COVAX và cộng đồng quốc tế vì sự hỗ trợ hết sức quý báu đối với Việt Nam trong những thời khắc khó khăn nhất của đại dịch, góp phần quan trọng để Việt Nam đạt được mục tiêu tiêm chủng và bao phủ vaccine cao như hiện nay với gần 260 triệu liều, trong đó COVAX đã hỗ trợ hơn 70 triệu liều. Nhờ đó, đến nay, Việt Nam cơ bản kiểm soát thành công dịch bệnh, tạo nền tảng để phục hồi và phát triển.

Thủ tướng cho biết, nhờ hướng đi đúng đắn, Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh, năm 2022 đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định; chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,15%; GDP cả năm tăng 8,02%; các cân đối lớn được bảo đảm; quy mô nền kinh tế đạt 409 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 4.110 USD. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Cùng với đó, quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại được đẩy mạnh, tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và các nước.

Thủ tướng cho rằng, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, biến chủng mới XBB.1.5 lây lan rất nhanh. Do đó, đề nghị GAVI và bà Aurélia Nguyen giúp thông tin về tình hình dịch bệnh và xu hướng tiêm chủng trên thế giới, đồng thời tư vấn cho Việt Nam về kế hoạch mua vaccine và tiêm chủng trong thời gian tới và tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với COVID-19.

Bà Aurélia Nguyen xúc động cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp và đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam để bảo vệ sức khỏe người dân; chúc mừng Chính phủ Việt Nam đã có những bước đi sáng suốt trong phòng, chống dịch, trong đó có tiêm chủng vaccine, với độ phủ vaccine cao hàng đầu thế giới và đạt hiệu quả cao trong phòng, chống dịch COVID-19.

Giám đốc chiến lược Chương trình của Liên minh Toàn cầu về vaccine và tiêm chủng cho rằng, Việt Nam là một trong những quốc gia có chương trình tiêm chủng rất hiệu quả, cần tiếp tục phát huy; khuyến cáo Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình vaccine nhằm phòng, chống bệnh một số loại bệnh khác như tiêu chảy, lao, virus HPV gây ung thư cổ tử cung... Bà Aurélia Nguyen cho biết GAVI cam kết sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam trong chương trình vaccine.

Ghi nhận khuyến cáo của bà Aurélia Nguyen, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, phòng, chống đại dịch COVID-19 vừa qua cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của vaccine trong việc phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân. Chính phủ Việt Nam đã thực hiện mọi biện pháp để có vaccine tiêm chủng cho người dân và tổ chức chiến dịch tiêm vaccine rộng khắp. Với quan điểm đó, Việt Nam luôn quan tâm đến việc sản xuất vaccine nhằm đảm bảo tự túc tất cả các vaccine thiết yếu.

Thủ tướng đề nghị bà Aurélia Nguyen và thông qua bà tới GAVI tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong việc tiếp cận vaccine phòng chống các dịch bệnh khác như sốt xuất huyết..., trước hết là Chương trình tiêm chủng mở rộng của Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng chiến lược, lập kế hoạch và thực hiện tiếp nhận chuyển giao công nghệ vaccine mRNA để phát triển, sản xuất vaccine, sinh phẩm ở Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam trong phát triển công nghiệp dược.

Thủ tướng cũng đề nghị bà Aurélia Nguyen giúp kết nối chuyên gia, tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài có uy tín, sẵn sàng hợp tác, tạo thuận lợi chuyển giao công nghệ, kỹ năng sản xuất sinh phẩm, vaccine cho đối tác Việt Nam.

Bà Aurélia Nguyen đồng tình với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời bày tỏ biết ơn sự hợp tác của Việt Nam; cho biết GAVI sẵn sàng và hy vọng tiếp tục hợp tác với Việt Nam nhiều hơn nữa, phát triển nhiều loại vaccine hơn nữa vì sức khỏe của người dân./.