Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đoàn thanh tra chống khai thác IUU của Ủy ban châu Âu

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Vụ trưởng Vụ Quản trị Đại dương quốc tế và Nghề cá Bền vững Fernando Andresen Guimaraes. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Thủ tướng khẳng định Việt Nam hợp tác với EU trong chống khai thác IUU với tinh thần cầu thị “lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng tình cảm từ trái tim và cam kết bằng hành động cụ thể”.

Hoan nghênh Đoàn thanh tra của EC có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam rất thực chất, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Liên minh châu Âu (EU) là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đánh giá quan hệ Việt Nam và EU vừa qua, đặc biệt là sau khi hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, tin cậy chính trị không ngừng được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tăng trưởng liên tục và còn rất nhiều dư địa. EU là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam; trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN và lớn thứ 16 trên thế giới, với tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 74 tỷ USD. Hiện, EU là nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam.

Cho rằng, cùng với Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU, Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy đầu tư Việt Nam - EU, giúp các doanh nghiệp EU kết nối với ASEAN, Thủ tướng tin rằng, với những nỗ lực chung và tiềm năng hợp tác to lớn, quan hệ giữa Việt Nam với EU và các nước thành viên thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa.

Chia sẻ về chiến lược phát triển đất nước để đạt 2 mục tiêu 100 năm, đến năm 2030 là nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, Thủ tướng Chính phủ cho biết một trong những mối quan tâm và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam thời gian qua và hiện nay là phát triển nghề cá bền vững.

Nhấn mạnh, những năm qua, Việt Nam đã nỗ lực chống khai thác IUU, không chỉ vì sự quan tâm, khuyến cáo của EC mà vì phát triển nghề cá bền vững và vì uy tín, danh dự của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn EC đã đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình này. Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã chủ động hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của EC trong chống khai thác IUU.

Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và ngư dân Việt Nam đã nỗ lực triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, chính sách và giải pháp phòng, chống khai thác IUU. Trong đó, Việt Nam thúc đẩy xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật về chống khai thác IUU; xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm khai thác IUU; quản lý chặt chẽ đội tàu; kiểm soát chặt nguồn gốc thủy sản nhập khẩu; có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích chuyển đổi nghề cho ngư dân, đảm bảo sinh kế cho người dân, hạn chế các trường hợp vi phạm khai thác IUU.

Trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – EU và với tinh thần cầu thị “lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng tình cảm từ trái tim và cam kết bằng hành động cụ thể”, Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong chống khai thác IUU; mong muốn và tin tưởng EC sẽ xem xét, gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam, góp phần đưa hợp tác Việt Nam - EU và với các nước thành viên EU sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa thời gian tới.

Ông Fernando Andresen Guimaraes và đoàn công tác của EC bày tỏ vinh dự và cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành thời tiếp đoàn; thể hiện tín hiệu rõ ràng và cam kết mạnh mẽ từ phía Chính phủ Việt Nam trong chống khai thác IUU.

Trưởng đoàn công tác EC cho biết, EC đã quan tâm và đồng hành cùng Việt Nam trong chống khai thác IUU trong hơn 8 năm qua và nhận thấy nỗ lực, tiến bộ rất ấn tượng của Việt Nam theo từng năm tháng trong thực hiện các cam kết chống khai thác IUU. Trong đó Việt Nam đã xây dựng hệ thống kiểm soát mạnh trong khai thác thuỷ sản, nhất là trong lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá VMS, truy suất nguồn gốc thuỷ sản…

Ông Fernando Andresen Guimaraes và các thành viên trong đoàn hoàn toàn tin tưởng Việt Nam khắc phục được các hạn chế, đáp ứng yêu cầu, khuyến cáo của EC, đạt được mục tiêu quản lý tốt nghề cá; đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong chống khai thác IUU./.