Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam và Tổng Giám đốc Tập đoàn SYRE

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Johan Ndisi, Đại sứ Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại cuộc tiếp, nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Thụy Điển - đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại Bắc Âu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, phát triển đất nước nhanh và bền vững dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Nhắc lại việc Việt Nam và Thụy Điển đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo nhân chuyến thăm của Thủ tướng tới Thụy Điển tháng 6/2025, Thủ tướng hoan nghênh dự kiến đầu tư của SYRE tại Việt Nam, giao các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn về các vấn đề cụ thể như thẩm định công nghệ, môi trường, thủ tục; xác định lộ trình đầu tư phù hợp.

Thủ tướng nhấn mạnh các yêu cầu không làm ảnh hưởng đến môi trường, công nghệ phải hiện đại, đạt hiệu quả cao, hai bên cùng thắng; hỗ trợ các công ty của Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của Tập đoàn, tạo thêm nhiều việc làm và góp phần phát triển kinh tế tuần hoàn.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam tiếp tục đồng hành, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Công ty SYRE trong đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Johan Ndisi, Đại sứ Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam và ông Dennis Nobelius (hàng đầu bên trái), Tổng giám đốc Tập đoàn Syre (Thụy Điển). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Về phần mình, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi và ông Dennis Nobelius, Tổng Giám đốc Công ty SYRE cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành tích cực của phía Việt Nam với các hoạt động, dự án đầu tư của các doanh nghiệp Thụy Điển tại Việt Nam; bày tỏ vui mừng, đánh giá cao việc Việt Nam và EU vừa thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, cũng như việc Việt Nam và Thụy Điển đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tổng giám đốc SYRE cho biết, Tập đoàn tạo ra hệ sinh thái dệt may tuần hoàn toàn cầu thông qua các trung tâm tái chế quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và sử dụng năng lượng tái tạo, với mục tiêu xây dựng các tổ hợp tái chế lớn tại các khu vực chiến lược trên thế giới.

Đại sứ và Tổng Giám đốc SYRE cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác theo nội dung mà Thủ tướng đã đề cập, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các dự án phù hợp định hướng phát triển của Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU và Việt Nam - Thụy Điển./.