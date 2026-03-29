Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, thực chất, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, với độ tin cậy chính trị cao, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ Ito Naoki tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hơn nữa các dự án hợp tác đầu tư với Việt Nam, trong đó có tỉnh Thanh Hoá – địa phương có nhiều tiềm năng và dư địa phát triển, nhất là trong các lĩnh vực bảo đảm chuỗi cung ứng, năng lượng…

Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc hợp tác “lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ”, “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện phải hiệu quả”, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn Đại sứ Ito Naoki và đông đảo doanh nghiệp Nhật Bản đã quan tâm, tích cực tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hoá năm 2026.

Vui mừng gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Thanh Hóa, Đại sứ Ito Naoki cho biết, Thanh Hóa là một trong những địa phương có nhiều dự án đầu tư của Nhật Bản như dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn, Nhà máy xi măng Nghi Sơn, Nhiệt điện Nghi Sơn… đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và Việt Nam nói chung; cho biết, Nhật Bản, cụ thể là doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục dành ưu tiên đầu tư vào Thanh Hóa nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đại sứ Ito Naoki cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Đối thoại với doanh nghiệp Nhật Bản ngày 21/3 vừa qua; khẳng định cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục coi Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư quan trọng và hấp dẫn trong khu vực.

Đại sứ cũng đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của lãnh đạo và chính quyền tỉnh Thanh Hoá đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Thanh Hoá trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Đại sứ Ito bày tỏ mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hiệu quả các dự án hợp tác tiêu biểu giữa hai nước như Dự án Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn và Dự án Trường Đại học Việt - Nhật./.