Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Indonesia và Singapore đến chào từ biệt

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

* Chúc mừng Đại sứ Indonesia Denny Abdi hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp tích cực của cá nhân Đại sứ trong việc thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước trong những năm gần đây.

Trong đó, trên nền tảng tốt đẹp trong 70 năm, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno gây dựng, quan hệ Việt Nam - Indonesia ngày càng phát triển, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tháng 3/2025.

Đặc biệt, hai bên đã ký Hiệp định phân định vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam - Indonesia và hoàn tất đàm phán Thỏa thuận thực thi áp dụng đối với khu vực chồng lấn quyền tài phán, thể hiện đề cao luật pháp quốc tế, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mỗi nước, tác động tích cực đến hòa bình, ổn định của khu vực.

Thủ tướng vui mừng vì quan hệ chính trị giữa hai nước hết sức tin cậy, gần gũi; hai bên duy trì đều đặn các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp; các cơ chế hợp tác song phương được phát huy hiệu quả, giao lưu nhân dân ngày càng khởi sắc; quan hệ kinh tế là điểm sáng trong hợp tác hai nước, với kim ngạch thương mại đạt 16,7 tỷ USD năm 2024; nhiều doanh nghiệp Việt Nam như Vinfast, TH, FPT rất quan tâm triển khai hợp tác tại Indonesia...

Hai bên cũng hợp tác chặt chẽ và phối hợp lập trường tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN để cùng thành viên khác và các đối tác đóng góp tích cực vào việc duy trì đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực.

Đại sứ Indonesia Denny Abdi trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ dành thời gian tiếp và có những đánh giá tích cực về quan hệ hai nước, cũng như vai trò của Đại sứ trong quan hệ hai nước.

Bày tỏ ngưỡng mộ quá trình phát triển, tình cảm của đất nước, con người Việt Nam, Đại sứ Indonesia cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương Việt Nam đã phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Việt Nam; cam kết dù ở bất kỳ cương vị nào tới đây, Đại sứ vẫn luôn ủng hộ Việt Nam - quê hương thứ hai của Đại sứ và vun đắp cho quan hệ Việt Nam - Indonesia.

Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng về tầm quan trọng của tình đoàn kết, Đại sứ Denny Abdi bày tỏ vui mừng vì mặc dù có những vấn đề, song ASEAN luôn đoàn kết, trong đó có vai trò quan trọng của Việt Nam và Indonesia. Điều đó thể hiện ngay tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 vừa qua, các nước đoàn kết, thiện chí, nỗ lực, ủng hộ nhau và giải quyết các vấn đề nội bộ ASEAN, cũng như thúc đẩy vai trò, vị thế ASEAN trên trường quốc tế.

Vui mừng vì hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, ký Hiệp định phân định vùng đặc quyền kinh tế và hoàn tất đàm phán Thỏa thuận thực thi áp dụng đối với khu vực chồng lấn quyền tài phán, Đại sứ Indonesia Denny Abdi cho biết, Indonesia ủng hộ, sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam gỡ thẻ vàng IUU, tin tưởng các nước ASEAN khác cũng ủng hộ việc này.

Đại sứ tin tưởng nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ hai nước sẽ tự hào và tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Indonesia cũng như trong ASEAN phát triển ngày càng tốt đẹp, đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển trong khu vực và thế giới; tin tưởng cả Việt Nam và Indonsia sẽ trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Nhất trí cao với ý kiến của Đại sứ Denny Abdi, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Indonesia; sớm phê chuẩn Hiệp định phân định vùng đặc quyền kinh tế và ký kết Thỏa thuận thực thi áp dụng đối với khu vực chồng lấn quyền tài phán để triển khai trên thực tế, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước.

Thủ tướng cũng đề nghị Indonesia tạo thuận lợi cho nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia; hợp tác trong phát triển công nghiệp Halal nhằm đưa thương mại song phương sớm đạt 18 tỷ USD; khẳng định, Việt Nam sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác an ninh lương thực, trong đó có thương mại gạo.

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác nghề cá; mong muốn Indonesia ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong ngăn ngừa và chống đánh bắt cá IUU. Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là trong các vấn đề như Biển Đông, Myanmar… Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn chào đón Đại sứ trở lại Việt Nam như chào đón người thân về nhà.