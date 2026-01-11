Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper đến chào từ biệt

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Đại sứ Marc Knapper có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam với nhiều thành tựu nổi bật; ghi nhận những đóng góp tích cực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ phát triển hiệu quả, bền vững, đi vào chiều sâu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Đại sứ Marc Knapper và Đại sứ quán Hoa Kỳ đóng góp vào các dấu mốc lớn của quan hệ song phương trong 4 năm qua, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện, tạo nền tảng vững chắc đưa quan hệ hai nước bước sang giai đoạn phát triển mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng tái khẳng định Việt Nam kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa; đồng thời duy trì chính sách quốc phòng “bốn không". Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, vì lợi ích của người dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Thời gian tới, hai nước cần tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, qua đó củng cố tin cậy chính trị và tạo động lực tăng cường quan hệ song phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hợp tác kinh tế - thương mại là trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; đánh giá cao vai trò của Đại sứ Marc Knapper trong mở cửa thị trường cho hàng hóa của hai bên, thúc đẩy các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số; sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế xuất khẩu công nghệ cao (D1, D3).

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ sớm kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, tạo nền tảng ổn định môi trường kinh doanh, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng đánh giá hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, giúp xây dựng lòng tin, thúc đẩy hòa giải và tăng cường hiểu biết lẫn nhau; ghi nhận nỗ lực bền bỉ của Đại sứ Marc Knapper và đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế; giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình khác; đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN về các vấn đề khu vực, ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trong khu vực phù hợp với luật pháp quốc tế.

Về phần mình, Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper bày tỏ vui mừng khi chứng kiến quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục là hình mẫu trong quan hệ quốc tế; đồng thời cảm ơn sự ủng hộ của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với sự phát triển của quan hệ song phương.

Đại sứ Marc Knapper chia sẻ các đánh giá và đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nhất trí rằng hai bên cần tiếp tục mở rộng hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực then chốt như chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, thương mại - đầu tư, năng lượng, nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh, khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Đại sứ Marc Knapper bày tỏ tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ không ngừng lớn mạnh; khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào cũng sẽ tiếp tục là người bạn của Việt Nam và đóng góp cho quan hệ hai nước./.