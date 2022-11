Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Đan Mạch, đánh giá cao hợp tác sâu rộng giữa hai nước trên tất các lĩnh vực trong thời gian qua, đặc biệt sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện năm 2013. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam vừa diễn ra của Thái tử Kế vị Đan Mạch Frederik với nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa hai bên trong các lĩnh vực tiềm năng là tăng trưởng xanh, năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả; hoan nghênh Quốc hội Đan Mạch đã sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Thủ tướng bày tỏ vui mừng ghi nhận kim ngạch thương mại song phương có bước tăng trưởng tích cực trong 9 tháng năm 2022, đạt 554 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước; đầu tư của các doanh nghiệp Đan Mạch vào Việt Nam có bước nhảy vọt với dự án đầu tư nhà máy sản xuất đồ chơi trung hòa các-bon trị giá hơn 1 tỷ USD của Lego tại Bình Dương, mở ra xu hướng đầu tư xanh trong hợp tác giữa hai bên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Liên hợp quốc, ASEAN - EU; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực như tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao; hoan nghênh việc hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, giao lưu nhân dân khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.



Bày tỏ vinh dự được đảm nhận vị trí Đại sứ tại Việt Nam, đối tác quan trọng của Đan Mạch tại khu vực, Đại sứ Nicolai Prytz nhấn mạnh quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư song phương là ưu tiên và trọng tâm trong nhiệm kỳ của mình.

Đại sứ Đan Mạch khẳng định trong thời gian tới sẽ nỗ lực hết sức để góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch trong các lĩnh vực Đan Mạch có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, nhất là năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh, kinh tế biển và sẽ phối hợp với phía Việt Nam mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như giáo dục - đào tạo, văn hóa - du lịch, khoa học - công nghệ.

Đại sứ nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của hai nước về phát triển bền vững, xây dựng nền kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, là cơ sở để thúc đẩy việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Xanh nhằm tạo khuôn khổ và định hướng mới trong hợp tác song phương trong tương lai; đồng thời cho biết các tập đoàn lớn của Đan Mạch đang rất quan tâm và sẵn sàng tham gia vào các dự án điện gió lớn tại Việt Nam. Qua đó, Đan Mạch sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm quản lý, đào tạo nguồn nhân lực, giúp Việt Nam có thể trở thành trung tâm cung ứng cho ngành điện gió ngoài khơi toàn khu vực.



Về các vấn đề khu vực, hai bên chia sẻ đánh giá, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực, nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982./.