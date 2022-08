Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Perry Steil

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định lại đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam, trong đó, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Canada. Thủ tướng mong muốn trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada, nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 5 năm quan hệ Đối tác toàn diện (2017-2022) và hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).



Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức và trước tình hình đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, lạm phát tăng cao ở nhiều nước, Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi quan hệ hai nước tiếp tục phát triển hiệu quả và thực chất, thể hiện qua những con số minh họa sinh động: kim ngạch thương mại song phương 6 tháng đầu năm 2022 đạt 3,57 tỷ USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Canada đạt hơn 3,25 tỷ USD, tăng 32%.

Về đầu tư, tính đến tháng 11/2021, Canada là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 14 của Việt Nam với 231 dự án cùng tổng vốn đạt hơn 4,81 tỷ USD. Hai bên cũng tăng cường hợp tác phòng, chống đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu. Nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ cảm ơn Chính phủ Canada đã dành cho Việt Nam khoản viện trợ phát triển chính thức lên tới 1,3 tỷ USD từ năm 1990 đến nay.



Tình hình hiện nay, dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát tại Việt Nam và Canada, hướng tới các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023, Thủ tướng đề nghị Đại sứ Canada phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời, tăng cường tiếp xúc ở các cấp, các kênh để đẩy mạnh hợp tác song phương, nhất là trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, hỗ trợ phát triển, ứng phó và phục hồi sau đại dịch, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, thúc đẩy tăng trưởng sạch và xanh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng nhấn mạnh, là hai nền kinh tế mang tính bổ trợ lẫn nhau, đồng thời đều là thành viên của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Việt Nam và Canada cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa để đưa kim ngạch song phương không ngừng phát triển, góp phần phục hồi nền kinh tế của hai nước cũng như bảo đảm tính bền vững cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Thủ tướng đề nghị Canada tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là nông, thủy sản, hoa quả mùa vụ, hạt điều, cà phê, mật ong, đồ gỗ… vào thị trường Canada.

Thủ tướng cũng cảm ơn và đề nghị Chính phủ Canada tiếp tục hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ khoảng 240.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Canada có nhiều đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của Canada, góp phần thắt chặt giao lưu và là cầu nối quan trọng giữa hai nước; đề nghị Canada hỗ trợ phát triển giáo dục đào tạo thông qua việc tăng cường cấp học bổng cho học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam, thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác phát triển khoa học công nghệ.



Đại sứ S.P. Steil khẳng định, Canada coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng ở khu vực; bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển vượt bậc của Việt Nam, vượt lên từ đại dịch COVID-19 để tăng trưởng kinh tế xã hội. Đại sứ Steil đặc biệt đánh giá cao chiến lược ứng phó của Việt Nam trước đại dịch COVID-19, cho rằng với tỷ lệ tiêm chủng rất cao và độ bao phủ rộng, Việt Nam có thể là ví dụ tích cực để nhiều quốc gia trên thế giới học tập kinh nghiệm và hiện có rất nhiều quốc gia muốn tới Việt Nam làm ăn.

Đại sứ nhất trí với đánh giá của Thủ tướng Chính phủ về những kết quả tích cực của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada thời gian qua, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan của Việt Nam để thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện hai nước trong thời gian tới, nhất là dịp hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Tiếp thu ý kiến của Thủ tướng, Đại sứ khẳng định sẽ coi trọng việc thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư song phương thông qua việc thiết lập và tăng cường các hoạt động vận chuyển hàng hóa trực tiếp giữa hai nước, bên cạnh đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu và hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết tại COP-26, cũng như tăng cường trao đổi về những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Đại sứ Steil cũng đánh giá cao thành công, đóng góp của cộng đồng người Việt và du học sinh Việt Nam tại Canada, cho rằng, đây chính là những đại sứ thầm lặng góp phần không nhỏ vào sự tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa hai đất nước.



Hai bên cũng trao đổi về vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982); thực hiện Tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC), hướng tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, hiệu lực; đảm bảo tự do, an toàn an ninh hàng hải, hàng không ở Biển Đông./.