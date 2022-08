Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ trong nhiệm kỳ vừa qua đã góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Đối tác chiến lược Việt Nam - Anh phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực và các kênh đối ngoại, thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Trong đó, việc ý kết và thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA) đã góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế-thương mại, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều năm 2021 đạt gần 6,6 tỷ USD, tăng 17,2% so với năm 2020.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ song phương với Vương quốc Anh; đề nghị hai bên đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là trao đổi đoàn cấp cao và tổ chức các hoạt động đa dạng, cụ thể, có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm dấu mốc quan trọng 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tận dụng các cam kết của Hiệp định UKVFTA để thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư song phương, phía Anh tăng cường nhập khẩu các nông sản, trái cây mùa vụ của Việt Nam, góp phần phục hồi tăng trưởng sau đại dịch; các doanh nghiệp Anh quan tâm đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào các lĩnh vực như tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giáo dục - đào tạo, dược phẩm...

Theo Thủ tướng, Việt Nam quyết tâm và ưu tiên trong thực hiện các cam kết tại COP26, trong đó Việt Nam sẽ tiếp tục hành động nhanh chóng, mạnh mẽ, tổng thể, toàn diện, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng và phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, để biến các cam kết tại Hội nghị COP26 thành hiện thực.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam hoan nghênh tiến triển ban đầu trong việc Nhóm G7 chọn Việt Nam là một trong 3 nước ưu tiên hỗ trợ thiết lập Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng; đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này, nhất là về tài chính xanh, phát triển năng lượng tái tạo, đào tạo nhân lực và đặc biệt là xây dựng nền công nghiệp, sản xuất các thiết bị phục vụ chuyển đổi năng lượng.

Thủ tướng mong muốn hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, nhất là về hợp tác đào tạo đại học và sau đại học, giảng dạy tiếng Anh, chuyển đổi số trong giáo dục - đào tạo, tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam và tăng cường các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên và nghiên cứu viên; khuyến khích các trường đại học xếp hạng cao của Anh mở phân hiệu đại học tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị phía Anh hỗ trợ, tạo thuận lợi cho 12 nghìn du học sinh Việt Nam đang học tập tại Anh; thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa - du lịch; tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Anh sinh sống, học tập, làm việc. Đồng thời tiếp tục hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ngài Gareth Ward, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland chào từ biệt. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Anh đã hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 và thiết bị y tế cho Việt Nam; đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác nghiên cứu sản xuất, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine và hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghệ dược, nâng cao năng lực y tế.

Đối với Đại sứ Gareth Ward, Thủ tướng mong muốn, thời gian tới, dù ở cương vị nào Đại sứ cũng tiếp tục góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh phát triển tốt đẹp; đồng thời cho biết Việt Nam sẵn sàng đón Đại sứ thăm bất cứ lúc nào.

Đại sứ Anh Gareth Ward cảm ơn phía Việt Nam đã luôn tích cực hỗ trợ trong quá trình công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao; cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Vương quốc Anh trở thành Đối tác Đối thoại đầy đủ của ASEAN (tháng 8/2021) và hợp tác tích cực với phía Anh trong phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời bày tỏ sẽ luôn dành tình cảm cho Việt Nam và tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương hai nước ngày càng phát triển.

Nhất trí với các đề xuất hợp tác của Thủ tướng, Đại sứ chuyển thông điệp của Thủ tướng Anh và các Bộ trưởng Anh khẳng định rất ấn tượng và tôn trọng vai trò của Việt Nam, thông điệp và cam kết của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị COP26, qua đó cải thiện mạnh mẽ hình ảnh của Việt Nam trong con mắt các nhà đầu tư quốc tế.

Đại sứ cho biết vừa tiếp xúc với nhiều quỹ đầu tư của Anh sẵn sàng và mong muốn đầu tư vào Việt Nam sau cam kết của Thủ tướng; khẳng định Vương quốc Anh sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh và bền vững.

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Đại sứ Anh bày tỏ ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải và giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc, nhất là Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới./.