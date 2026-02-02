Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đặc phái viên Đảng, Nhà nước Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodríguez Parrilla

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Bruno Rodríguez Parrilla, Ủy viên Bộ Chính trị, Đặc phái viên Đảng, Chính phủ Cuba, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại buổi tiếp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Đặc phái viên Cuba diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba.

Đồng chí Đặc phái viên đã trân trọng chuyển thông điệp chúc mừng của Đảng, Nhà nước Cuba và Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz tới Thủ tướng Phạm Minh Chính; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua và tin tưởng Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục điều hành đất nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước trên các lĩnh vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đặc phái viên Cuba thống nhất cho rằng, hợp tác kinh tế - thương mại cần có những bước chuyển biến mạnh mẽ hơn, tương xứng với quan hệ chính trị tin cậy và tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên.

Trên tinh thần thẳng thắn, thực chất và hiệu quả, hai bên đã tập trung thảo luận và thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực trọng tâm trong bối cảnh mới. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về quá trình 40 năm Đổi mới, hội nhập kinh tế với Cuba; đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án hợp tác phát triển sản xuất lương thực tại chỗ trong giai đoạn mới và khẳng định sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao các quy trình canh tác tiên tiến, cung ứng nguyên vật liệu và hỗ trợ máy móc nông nghiệp, giúp Cuba từng bước tự chủ lương thực tại chỗ.

Hai bên xác định phát triển năng lượng mặt trời là phù hợp với nhu cầu cấp thiết của Cuba. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm phát triển năng lượng tái tạo với Cuba để phục vụ sản xuất và đời sống người dân Cuba.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đánh giá cao thế mạnh hàng đầu thế giới của Cuba trong lĩnh vực y học và đề nghị Chính phủ Cuba tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ, liên doanh sản xuất các loại vaccine, sinh phẩm y tế và thuốc đặc trị thế hệ mới để cung ứng cho thị trường hai nước và xuất khẩu.

Để hiện thực hóa các nội dung trên, Thủ tướng đề nghị hai bên phát huy tối đa vai trò của cơ chế Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Cuba và các cơ chế hợp tác cấp Bộ, ngành; thường xuyên rà soát, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh nhằm mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho cả hai nước trên tinh thần "cùng đồng hành cùng phát triển".

Đặc phái viên Cuba trân trọng cảm ơn những định hướng phát triển quan hệ và ý kiến chỉ đạo sâu sắc, cụ thể của Thủ tướng Chính phủ; khẳng định sẽ báo cáo đầy đủ lên Lãnh đạo cấp cao Đảng, Chính phủ Cuba và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam để triển khai các nội dung đã thống nhất.

Chia sẻ với những khó khăn mà nhân dân Cuba anh em đang phải gánh chịu do các lệnh bao vây, cấm vận và thiên tai, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ Cuba trong khả năng của mình, bày tỏ tin tưởng đất nước Cuba anh hùng sẽ vượt qua mọi thách thức, tiếp tục đạt được những thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời thăm hỏi đến Lãnh tụ Cách mạng Raúl Castro; Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz Canel; Thủ tướng Manuel Marrero Cruz và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Cuba./.