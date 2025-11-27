Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn Mitsui, Nhật Bản
Chủ tịch Hori Kenichi đánh giá Việt Nam đang phát triển nhanh, mạnh với tầm nhìn dài hạn; cho biết Tập đoàn Mitsui cam kết hợp tác, đầu tư lâu dài và mong tiếp tục đóng góp cho tầm nhìn phát triển quốc gia, trong đó có lĩnh vực năng lượng của Việt Nam.
Ông Hori Kenichi đã báo cáo với Thủ tướng về những bước tiến mới trong chuỗi dự án khí Lô B, đánh giá cao năng lực của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC - thuộc Petrovietnam); cho biết sẽ cùng các đối tác Việt Nam đẩy nhanh tiến độ toàn bộ chuỗi dự án.
Đồng thời, ông Hori Kenichi trình bày kế hoạch mở rộng kinh doanh đầu tư của tập đoàn trong các lĩnh vực năng lượng và các dự án liên quan đến giảm phát thải carbon; xuất khẩu các sản phẩm Việt Nam có giá trị gia tăng, đặc biệt trong ngành nông nghiệp, thủy sản, nhất là tôm, viên nén gỗ, thực phẩm, kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy chuyển giao tư vấn công nghệ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, toàn diện, ngày càng sâu sắc và thực chất với sự tin cậy chính trị cao. Nhật Bản là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đối tác số 1 về ODA, nằm trong nhóm các đối tác hàng đầu về thương mại, đầu tư, lao động, du lịch... Gần nhất, Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản vừa được tổ chức rất thành công.
Chính phủ Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp Nhật Bản trong mối quan hệ hợp tác đầu tư, kinh doanh với các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Tập đoàn Mitsui. Hoạt động hiệu quả của tập đoàn và các doanh nghiệp lớn khác của Nhật Bản thời gian qua đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế Việt Nam như tăng cường chuyển giao công nghệ, tăng doanh thu xuất khẩu, tạo việc làm và đóng các loại thuế cho ngân sách nhà nước.
Nhấn mạnh dư địa hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản còn rất lớn, Thủ tướng cảm ơn và hoan nghênh Tập đoàn Mitsui đã có đầu tư chiến lược, lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt quyết tâm đầu tư vào dự án điện khí Lô B và dự án này đã được triển khai rất nhanh thời gian qua; cũng như kế hoạch mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam của Tập đoàn Mitsui thời gian tới.
Thủ tướng cho biết Việt Nam xác định tăng trưởng 2 con số mỗi năm trong thời gian tới, do đó nhu cầu năng lượng rất lớn; đề nghị với tầm nhìn hợp tác trăm năm, Tập đoàn Mitsui và Chủ tịch Hori Kenichi tiếp tục quan tâm thúc đẩy các nội dung hợp tác giữa tập đoàn và các doanh nghiệp Việt Nam, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ dự án khí Lô B, đưa vào khai thác sớm; mở rộng hoạt động và thị trường, nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực năng lượng (gồm điện gió, điện mặt trời, khai thác dầu khí, băng cháy…), phát triển nguồn điện.
Cùng với đó, tập đoàn đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực thủy hải sản, thương mại; thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển về thủy sản, năng lượng; chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác với Đại học Hạ Long... đạt được nhiều bước tiến mới, thực chất và hiệu quả hơn nữa, năm sau hiệu quả hơn năm trước, thập kỷ sau tốt hơn thập kỷ trước, góp phần vào lợi ích chung của cả hai bên.
Thủ tướng hoan nghênh kế hoạch của Tập đoàn Mitsui trong việc tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng từ Việt Nam ra thị trường quốc tế. Đây là định hướng phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng và gia tăng hàm lượng chế biến - công nghệ trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam.
Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam cam kết bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hoàn thiện thể chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa đầu tư quốc gia, xây dựng hạ tầng chiến lược, đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.
Các bộ, ngành sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh nhất các vướng mắc nhằm hỗ trợ tập đoàn triển khai hiệu quả các dự án, mở rộng chuỗi cung ứng và thúc đẩy thương mại./.