Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn Mitsui, Nhật Bản

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Kenichi Hori, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Mitsui. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Chủ tịch Hori Kenichi đánh giá Việt Nam đang phát triển nhanh, mạnh với tầm nhìn dài hạn; cho biết Tập đoàn Mitsui cam kết hợp tác, đầu tư lâu dài và mong tiếp tục đóng góp cho tầm nhìn phát triển quốc gia, trong đó có lĩnh vực năng lượng của Việt Nam.

Ông Hori Kenichi đã báo cáo với Thủ tướng về những bước tiến mới trong chuỗi dự án khí Lô B, đánh giá cao năng lực của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC - thuộc Petrovietnam); cho biết sẽ cùng các đối tác Việt Nam đẩy nhanh tiến độ toàn bộ chuỗi dự án.



Đồng thời, ông Hori Kenichi trình bày kế hoạch mở rộng kinh doanh đầu tư của tập đoàn trong các lĩnh vực năng lượng và các dự án liên quan đến giảm phát thải carbon; xuất khẩu các sản phẩm Việt Nam có giá trị gia tăng, đặc biệt trong ngành nông nghiệp, thủy sản, nhất là tôm, viên nén gỗ, thực phẩm, kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy chuyển giao tư vấn công nghệ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.



Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, toàn diện, ngày càng sâu sắc và thực chất với sự tin cậy chính trị cao. Nhật Bản là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đối tác số 1 về ODA, nằm trong nhóm các đối tác hàng đầu về thương mại, đầu tư, lao động, du lịch... Gần nhất, Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản vừa được tổ chức rất thành công.