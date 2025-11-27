Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Vi Thao, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc và đoàn doanh nghiệp sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng đồng chí Vi Thao sang thăm Việt Nam và cho rằng chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí sau khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây cũng như các chuyến thăm của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Quảng Tây thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Quảng Tây trong quan hệ với Việt Nam.

Đồng chí Vi Thao bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm Việt Nam trên cương vị mới; chúc mừng những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, bày tỏ chia sẻ và tin tưởng Đảng, Chính phủ Việt Nam sẽ lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ thời gian qua. Đồng chí khẳng định Quảng Tây hết sức coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với các bộ, ngành và địa phương Việt Nam, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước.

Tại buổi tiếp, trong không khí thân tình, hữu nghị, hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Trong đó, giao lưu, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và Quảng Tây đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ với nhiều điểm sáng nổi bật gồm giao lưu hữu nghị được tăng cường; hợp tác về trí tuệ nhân tạo trở thành điểm sáng mới; kết nối hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt được đẩy nhanh; tiện lợi hóa thông quan, hợp tác cửa khẩu, thí điểm hợp tác ngành nghề qua biên giới đạt nhiều tiến triển mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Vi Thao, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và đoàn doanh nghiệp Trung Quốc sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang - TTXVN Bày tỏ trân trọng về việc Quảng Tây là láng giềng gần, gắn bó sâu sắc với Việt Nam về lịch sử cách mạng, nơi lưu dấu tích về hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều nhà lãnh đạo tiền bối của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Quảng Tây luôn có vị trí và vai trò rất quan trọng, luôn tiên phong đi đầu trong thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai nước, dư địa hợp tác giữa Quảng Tây với các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam còn rất rộng lớn. Về hợp tác thời gian tới, Thủ tướng mong muốn hai bên thắt chặt giao lưu, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, nâng cao hơn nữa hiệu quả các cơ chế giao lưu, hợp tác giữa Quảng Tây với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam. Hai bên đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông giữa Việt Nam và Quảng Tây, trọng tâm là 2 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng; xây dựng thí điểm mô hình cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và các cặp cửa khẩu khác đủ điều kiện, sớm xác định mô hình, triển khai thí điểm khu hợp tác kinh tế qua biên giới; nâng cao hiệu suất thông quan, tạo thuận lợi cho hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông, lâm, thủy sản của Việt Nam nhập khẩu vào Trung Quốc và đi nước thứ ba. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về kinh tế xanh, năng lượng sạch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt là lĩnh vực ứng dụng trí tuệ nhân tạo; hợp tác xây dựng những công trình lớn, mang tính biểu tượng trong quan hệ song phương. Hai bên quản lý tốt biên giới trên đất liền, tích cực trao đổi, giải quyết ổn thỏa các vụ việc phát sinh, xây dựng đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bày tỏ chân thành cảm ơn trước sự quan tâm và các ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao khẳng định tiềm năng hợp tác giữa Quảng Tây với các bộ, ngành và địa phương Việt Nam còn rất lớn. Đồng chí mong muốn hai bên đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông; tạo thuận lợi và nâng cao hiệu quả thông quan hàng hóa, cửa khẩu thông minh, thương mại xuyên biên giới; tập trung thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, tăng cường hợp tác đào tạo bồi dưỡng nhân tài về khoa học công nghệ. Hai bên nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên giới, hợp tác phòng chống tội phạm xuyên biên giới; tăng cường giao lưu nhân văn góp phần củng cố và đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho các địa phương, nhân dân hai bên./.