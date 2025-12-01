Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch hãng Thông tấn Prensa Latina, Cuba

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jorge Leganoa Alonso, Chủ tịch Hãng thông tấn Prensa Latina (Cuba). Ảnh: Dương Giang - TTXVN Chào mừng Chủ tịch Jorge Legañoa Alonso và đoàn đại biểu Prensa Latina sang thăm và làm việc tại Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 65 năm ngày Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao; qua Chủ tịch Prensa Latina Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi tới Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez; Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz; Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández và các nhà lãnh đạo Cuba. Khẳng định Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ của Cuba đối với công cuộc giành độc lập dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từ những viên gạch đầu tiên được Anh hùng dân tộc Cuba José Martí, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đặt nền móng, trải qua 65 năm, quan hệ đồng chí, anh em, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba đã không ngừng được củng cố, phát triển sâu rộng ở tất cả các cấp, các kênh và lĩnh vực, với ba trụ cột chính, bao gồm chính trị - ngoại giao là nền tảng, kinh tế - thương mại - đầu tư là động lực và giao lưu nhân dân là chất keo gắn kết. Hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, gần đây nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư Tô Lâm vào năm 2024 và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez vào tháng 9/2025, cũng như các cuộc gặp của Thủ tướng với các nhà lãnh đạo Cuba đã mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ hai nước. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nhà đầu tư lớn nhất của Cuba đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó qua những dự án về bảo đảm an ninh lương thực, sản xuất lúa gạo, ngô, thủy sản… đã phần giúp nhân dân Cuba vượt qua khó khăn. Gần đây nhất, sau thời gian ngắn phát động Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba”, nhân dân Việt Nam đã quyên góp hơn 650 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba, gấp 10 lần so với mục tiêu ban đầu; trong đại dịch COVID-19, Cuba đã kịp thời hỗ trợ vaccine cho nhân dân Việt Nam. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nhà đầu tư lớn nhất của Cuba đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó qua những dự án về bảo đảm an ninh lương thực, sản xuất lúa gạo, ngô, thủy sản… đã phần giúp nhân dân Cuba vượt qua khó khăn. Gần đây nhất, sau thời gian ngắn phát động Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba”, nhân dân Việt Nam đã quyên góp hơn 650 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba, gấp 10 lần so với mục tiêu ban đầu; trong đại dịch COVID-19, Cuba đã kịp thời hỗ trợ vaccine cho nhân dân Việt Nam.

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ giữa TTXVN và Prensa Latina cũng gắn bó đặc biệt, chân thành, luôn sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. Prensa Latina đã giúp TTXVN đào tạo nhiều thế hệ phóng viên, biên tập viên tiếng Tây Ban Nha, nhiều người trở thành lãnh đạo TTXVN; cử chuyên gia sang làm việc tại TTXVN; tích cực đưa tin về mối quan hệ nghĩa tình Việt Nam – Cuba; quảng bá về đất nước, con người Việt Nam; đưa tin ủng hộ các quan điểm, lập trường của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, TTXVN đã hỗ trợ Prensa Latina trong khả năng của mình về trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động tác nghiệp; hỗ trợ tối đa về mọi mặt cho các phóng viên Prensa Latina thường trú tại Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Jorge Leganoa Alonso, Chủ tịch Hãng thông tấn Mỹ Latin của Cuba. Ảnh: Dương Giang - TTXVN Chia sẻ, bày tỏ sự đồng cảm trước những khó khăn của Cuba và thông tin về tình hình, định hướng chiến lược phát triển của Việt Nam, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn luôn sát cánh bên Cuba, chia sẻ kinh nghiệm phát triển, sẵn sàng hỗ trợ Cuba đảm bảo an ninh lương thực, năng lượng, viễn thông. Phân tích tình hình thế giới, nhiệm vụ cách mạng của mỗi nước và các thách thức cũng như xu thế phát triển truyền thông thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị TTXVN và Prensa Latina tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, duy trì hiệu quả các hoạt động hợp tác; đồng thời tìm ra phương pháp hợp tác mới, hỗ trợ nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ, hạ tầng truyền thông phù hợp với xu thế của thời đại. Hai hãng cần cung cấp thông tin chuẩn xác, chính thống, kịp thời đến hệ thống báo chí trong và ngoài nước; tích cực tuyên truyền về mối tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba vô cùng thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế; có cơ chế phối hợp trong thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng; phát hiện, xử lý thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai nước; chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp trong các tuyến thông tin trọng điểm. Khẳng định Chính phủ luôn ủng hộ và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho TTXVN trong triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác với Prensa Latina, Thủ tướng tin tưởng với tình cảm gắn bó qua nhiều thế hệ, những người làm báo TTXVN và Prensa Latina sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác trong thời gian tới; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Cuba.

Chủ tịch hãng Prensa Latina Jorge Legañoa Alonso trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp Đoàn; chia sẻ sâu sắc trước trước mất mát mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu do bão lũ vừa qua.

Chủ tịch Jorge Legañoa Alonso bày tỏ tự hào về quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, trong đó có quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia như Chủ tịch Fidel Castro từng nói “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!”, và ngược lại vì Cuba, Việt Nam cũng sẵn sàng hiến dâng, chia sẻ, mà đợt quyên góp ủng hộ Cuba vừa rồi của nhân dân Việt Nam là một minh chứng.

Điểm lại quá trình hợp tác giữa Prensa Latina và TTXVN, Chủ tịch Jorge Legañoa Alonso khẳng định Prensa Latina sẽ phối hợp chặt chẽ với TTXVN để triển khai hiệu quả hơn các lĩnh vực hợp tác như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến.