Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch hãng Thông tấn Prensa Latina, Cuba
Chào mừng Chủ tịch Jorge Legañoa Alonso và đoàn đại biểu Prensa Latina sang thăm và làm việc tại Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 65 năm ngày Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao; qua Chủ tịch Prensa Latina Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi tới Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez; Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz; Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández và các nhà lãnh đạo Cuba.
Khẳng định Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ của Cuba đối với công cuộc giành độc lập dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từ những viên gạch đầu tiên được Anh hùng dân tộc Cuba José Martí, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Cuba Fidel Castro đặt nền móng, trải qua 65 năm, quan hệ đồng chí, anh em, hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba đã không ngừng được củng cố, phát triển sâu rộng ở tất cả các cấp, các kênh và lĩnh vực, với ba trụ cột chính, bao gồm chính trị - ngoại giao là nền tảng, kinh tế - thương mại - đầu tư là động lực và giao lưu nhân dân là chất keo gắn kết.
Hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, gần đây nhất là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư Tô Lâm vào năm 2024 và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez vào tháng 9/2025, cũng như các cuộc gặp của Thủ tướng với các nhà lãnh đạo Cuba đã mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ hai nước.Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai và là nhà đầu tư lớn nhất của Cuba đến từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó qua những dự án về bảo đảm an ninh lương thực, sản xuất lúa gạo, ngô, thủy sản… đã phần giúp nhân dân Cuba vượt qua khó khăn. Gần đây nhất, sau thời gian ngắn phát động Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba”, nhân dân Việt Nam đã quyên góp hơn 650 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba, gấp 10 lần so với mục tiêu ban đầu; trong đại dịch COVID-19, Cuba đã kịp thời hỗ trợ vaccine cho nhân dân Việt Nam.
Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ giữa TTXVN và Prensa Latina cũng gắn bó đặc biệt, chân thành, luôn sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. Prensa Latina đã giúp TTXVN đào tạo nhiều thế hệ phóng viên, biên tập viên tiếng Tây Ban Nha, nhiều người trở thành lãnh đạo TTXVN; cử chuyên gia sang làm việc tại TTXVN; tích cực đưa tin về mối quan hệ nghĩa tình Việt Nam – Cuba; quảng bá về đất nước, con người Việt Nam; đưa tin ủng hộ các quan điểm, lập trường của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, TTXVN đã hỗ trợ Prensa Latina trong khả năng của mình về trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động tác nghiệp; hỗ trợ tối đa về mọi mặt cho các phóng viên Prensa Latina thường trú tại Hà Nội.
Chia sẻ, bày tỏ sự đồng cảm trước những khó khăn của Cuba và thông tin về tình hình, định hướng chiến lược phát triển của Việt Nam, Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn luôn sát cánh bên Cuba, chia sẻ kinh nghiệm phát triển, sẵn sàng hỗ trợ Cuba đảm bảo an ninh lương thực, năng lượng, viễn thông.
Phân tích tình hình thế giới, nhiệm vụ cách mạng của mỗi nước và các thách thức cũng như xu thế phát triển truyền thông thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị TTXVN và Prensa Latina tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, duy trì hiệu quả các hoạt động hợp tác; đồng thời tìm ra phương pháp hợp tác mới, hỗ trợ nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ, hạ tầng truyền thông phù hợp với xu thế của thời đại.
Hai hãng cần cung cấp thông tin chuẩn xác, chính thống, kịp thời đến hệ thống báo chí trong và ngoài nước; tích cực tuyên truyền về mối tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba vô cùng thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế; có cơ chế phối hợp trong thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng; phát hiện, xử lý thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai nước; chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp trong các tuyến thông tin trọng điểm.Khẳng định Chính phủ luôn ủng hộ và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho TTXVN trong triển khai các chương trình, kế hoạch hợp tác với Prensa Latina, Thủ tướng tin tưởng với tình cảm gắn bó qua nhiều thế hệ, những người làm báo TTXVN và Prensa Latina sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác trong thời gian tới; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Cuba.
Chủ tịch hãng Prensa Latina Jorge Legañoa Alonso trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp Đoàn; chia sẻ sâu sắc trước trước mất mát mà nhân dân Việt Nam phải gánh chịu do bão lũ vừa qua.
Chủ tịch Jorge Legañoa Alonso bày tỏ tự hào về quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, trong đó có quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia như Chủ tịch Fidel Castro từng nói “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!”, và ngược lại vì Cuba, Việt Nam cũng sẵn sàng hiến dâng, chia sẻ, mà đợt quyên góp ủng hộ Cuba vừa rồi của nhân dân Việt Nam là một minh chứng.
Điểm lại quá trình hợp tác giữa Prensa Latina và TTXVN, Chủ tịch Jorge Legañoa Alonso khẳng định Prensa Latina sẽ phối hợp chặt chẽ với TTXVN để triển khai hiệu quả hơn các lĩnh vực hợp tác như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến.
* Sáng cùng ngày, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) do Tổng giám đốc Vũ Việt Trang dẫn đầu và Đoàn đại biểu Prensa Latina do Chủ tịch Jorge Legañoa Alonso làm Trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm.
Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang bày tỏ vui mừng được đón đoàn Prensa Latina thăm, làm việc tại Hà Nội; chúc mừng ông Jorge Legañoa Alonso được bổ nhiệm làm Chủ tịch Prensa Latina vào tháng 10 vừa qua, tin tưởng với kinh nghiệm công tác phong phú trên nhiều cương vị, ông sẽ tiếp tục dẫn dắt Prensa Latina phát triển, cùng với TTXVN củng cố mối quan hệ hợp tác truyền thống, gắn bó lâu đời.
Tổng giám đốc TTXVN điểm lại kết quả hợp tác song phương. Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác hiện hành ký ngày 18/4/2023 tại La Habana, nhiều hoạt động được hai bên triển khai hiệu quả. TTXVN và Prensa Latina cung cấp cho nhau tin văn bản tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, ảnh chú thích tiếng Anh, video tiếng Tây Ban Nha. TTXVN khai thác hiệu quả nguồn tin do Prensa Latina cung cấp. Đây là nguồn thông tin chính thống, có giá trị tham khảo quan trọng, giúp TTXVN cập nhật kịp thời tình hình khu vực Mỹ Latinh.
Prensa Latina đăng tải các nội dung thể hiện quan điểm tích cực, ủng hộ lập trường của Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; nhấn mạnh nỗ lực của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người. Prensa Latina cử chuyên gia hiệu đính tiếng Tây Ban Nha sang hỗ trợ TTXVN nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin bằng tiếng Tây Ban Nha. Phóng viên Prensa Latina tích cực tham gia các giải thưởng báo chí tại Việt Nam, trong đó có Giải Báo chí Đối ngoại quốc gia và Giải Báo chí TTXVN.
Các phóng viên thường trú của TTXVN tại La Habana nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng nghiệp Prensa Latina trong thực hiện thông tin, phỏng vấn các chuyên gia, học giả Cuba về quan hệ Việt Nam – Cuba nhân các sự kiện quan trọng của mỗi nước. TTXVN thường xuyên hỗ trợ các đồng nghiệp Prensa Latina vượt qua khó khăn về đời sống, các phương tiện tác nghiệp. Tháng 9/2025, hưởng ứng chương trình “65 Nghĩa tình Việt Nam – Cuba” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, tập thể viên chức, người lao động TTXVN đã quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba, trong đó dành một phần kinh phí hỗ trợ trực tiếp Prensa Latina.
Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang đề xuất các nội dung hợp tác trong giai đoạn tới.
Hai hãng tăng cường trao đổi thông tin, đặc biệt tuyến thông tin về các sự kiện trọng đại của mỗi nước trong năm 2026 như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; việc triển khai các Nghị quyết chiến lược; bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp... TTXVN tổ chức thông tin đậm nét về Đại hội Đảng Cộng sản Cuba dự kiến diễn ra vào tháng 4/2026, các chính sách điều chỉnh kinh tế của Cuba nhằm vượt qua những thách thức hiện nay. Hai hãng tiếp tục hỗ trợ phóng viên thường trú; kịp thời phối hợp, thông báo về các sự cố truyền thông; xử lý tin giả, tin sai sự thật... chia sẻ kinh nghiệm trong ứng dụng công nghệ số.
Tại hội đàm, Chủ tịch Prensa Latina Jorge Legañoa Alonso bày tỏ vui mừng, cảm động trước sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của TTXVN. Đoàn sẽ tận dụng tối đa thời gian ở Việt Nam để tìm hiểu tình hình, thúc đẩy cơ hội nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai hãng thông tấn. Mục tiêu quan trọng của chuyến thăm lần này không chỉ là thúc đẩy hợp tác chuyên môn, mà còn là học hỏi kinh nghiệm lãnh đạo, quản trị tin tức.
Chủ tịch Prensa Latina gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Việt Nam trước những thiệt hại do mưa bão gây ra. Tinh thần nhân đạo, đoàn kết và sự quan tâm của lãnh đạo hai nước đối với người dân trong thiên tai chính là giá trị cốt lõi của các quốc gia đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Ông cho rằng, kinh nghiệm phát triển của TTXVN là nguồn tham khảo quý báu. Một trong những trọng tâm của hãng trong thời gian tới là cải thiện hạ tầng công nghệ – kỹ thuật; hiện đại hóa nghiệp vụ báo chí, nâng tầm hoạt động để bắt kịp môi trường truyền thông đa phương tiện đang chiếm ưu thế trên thế giới. Ông nhấn mạnh vai trò của việc tăng cường phân tích trong thông tin, từ đó nâng cao chất lượng nội dung và uy tín quốc tế của Prensa Latina. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ TTXVN; sẽ tận dụng kinh nghiệm thực tiễn của các chuyên gia Việt Nam từng công tác tại Cuba; đề xuất hai bên tăng cường trao đổi nghiệp vụ trực tiếp hoặc trực tuyến, xây dựng nhóm phóng viên – biên tập viên nòng cốt nắm vững phương pháp tác nghiệp hiện đại.
Prensa Latina và TTXVN có nhiều điểm tương đồng về cách tiếp cận thông tin, bao gồm nỗ lực phản bác những luận điệu sai lệch, định hướng dư luận đúng sự thật. Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, các nền tảng số đòi hỏi báo chí hai nước phải chủ động thích ứng và đối phó một cách hiệu quả...
Kết thúc hội đàm, hai bên cơ bản nhất trí với các thỏa thuận hợp tác, khẳng định quan hệ giữa TTXVN và Prensa Latina thể hiện sinh động tình đoàn kết Việt Nam – Cuba, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro dày công vun đắp. Các thế hệ phóng viên, biên tập viên và kỹ thuật viên của hai hãng luôn sát cánh, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoạt động./.