Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các doanh nghiệp Nhật Bản, thúc đẩy các dự án tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Akio Yoshida, Chủ tịch điều hành Tập đoàn AEON. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

* Đề nghị AEON mở rộng thêm các trung tâm thương mại tại Việt Nam

Tại buổi tiếp ông Akio Yoshida - Chủ tịch điều hành Tập đoàn AEON, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của AEON trong phát triển lĩnh vực bán lẻ và xuất khẩu tại Việt Nam.

Theo Thủ tướng, Việt Nam có 5 yếu tố nền tảng quan trọng mà AEON và các nhà đầu tư khác có thể mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam đó là: Việt Nam xác định tiêu dùng là một trong những động lực tăng trưởng; có thị trường hơn 100 triệu dân, dân số trẻ và số người trung lưu trở lên ngày càng tăng mạnh, phấn đấu đến năm 2030 trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao; quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp; hàng hóa của Nhật Bản được người dân Việt Nam ưa dùng; hàng hóa Việt Nam phong phú, với các thế mạnh về lương thực, thực phẩm, dệt may, da giày… và đang được xanh hóa, phù hợp với xu thế tiêu dùng chung của thế giới.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị AEON chọn Việt Nam là cứ điểm kinh doanh của Tập đoàn trên thế giới. AEON tiếp tục đầu tư thêm các trung tâm thương mại, các khu Outlet tại những khu vực ngoại thành, kết hợp mua sắm với vui chơi, giải trí; đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại không chỉ ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, Thanh Hóa như hiện nay mà mở rộng ra các tỉnh, thành phố và khu vực có thu nhập bình quân đầu người cao, đông dân số, là trung tâm dịch vụ, du lịch như Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thái Nguyên, Nghệ An, Tây Nguyên, Khánh Hòa, An Giang…

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị AEON tăng cường nhập khẩu, đưa hàng hóa Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là những mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh như dệt may, da giày, thủy hải sản, lương thực, thực phẩm. Việt Nam đang xây dựng thương hiệu cho sản phẩm; đầu tư dịch vụ logistics đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi, giảm giá thành cho các sản phẩm. Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn AEON cấp học bổng cho học sinh, sinh viên và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam.

Về phần mình, ông Yoshida cho biết đến nay, Việt Nam là quốc gia mà AEON đầu tư lớn nhất trên thế giới, với hơn 1,18 tỷ USD. AEON đã mở 6 trung tâm thương mại tại các tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế….

Nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch điều hành AEON khẳng định trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ phát triển khoảng 20 trung tâm thương mại tại Việt Nam, tập trung kinh doanh siêu thị và vui chơi giải trí. Bên cạnh đó, AEON cũng mở rộng nhập khẩu hàng hàng Việt Nam để phân phối tại hơn 20.000 trung tâm thương mại tại Nhật Bản. AEON cũng sẽ dành các suất học bổng hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực như đề nghị của Thủ tướng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đại diện đoàn doanh nghiệp vùng Trung Nam Nhật Bản. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

* Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam

Cũng trong sáng 20/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với Giáo sư Mitsuo Ochi, Hiệu trưởng Đại học Hiroshima; ông Matsumoko Kazuhisa, Tổng Giám đốc Tập đoàn Satake; ông Yamassaka Tetsuro, Chủ tịch Tập đoàn Balcom và Lãnh đạo 7 doanh nghiệp khu vực Trung Nam Nhật Bản.

Thay mặt đoàn, Giáo sư Ochi đã trao đổi về chủ đề thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nhân lực, phát triển đô thị thông minh, trung hòa carbon, phát triển chất bán dẫn, số hóa nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, xây dựng quy chuẩn sản xuất lúa gạo, ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn…

Giáo sư Ochi mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương của Việt Nam để tổ chức các đoàn doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư, thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực này. Hiệu trưởng Đại học Hiroshima cũng đánh giá cao các lưu học sinh Việt Nam cũng như nguồn nhân lực của Việt Nam nói chung, cho biết đến nay, đã có 343 người Việt Nam tốt nghiệp từ ngôi trường này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh hoạt động hợp tác của Đại học Hiroshima với Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo nhân lực - một trong những đột phá chiến lược của Việt Nam; cũng như những hoạt động kết nối các doanh nghiệp khu vực Trung Nam Nhật Bản với Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là trong những lĩnh vực mà Nhật Bản có kinh nghiệm, thế mạnh, và Việt Nam có nhu cầu và tiềm năng.

Việt Nam và Nhật Bản hiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong bối cảnh quan hệ hai giữa nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước tới nay, trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng và truyền thống giao lưu, hợp tác từ hàng trăm năm trước. Thời gian qua, lượng người Việt Nam tại Nhật Bản tăng nhanh, hiện đã đạt gần 500 nghìn người.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ hai nước luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác song phương, trong đó có những hoạt động hợp tác của doanh nghiệp, ngày càng thực chất và hiệu quả. Thủ tướng đánh giá cao sáng kiến của Đại học Hiroshima và các doanh nghiệp khu vực Trung Nam Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, bệnh viện tư nhân.... Thủ tướng mong muốn Đại học Hiroshima nghiên cứu, mở các cơ sở đào tạo, phân hiệu tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp khu vực Trung Nam Nhật Bản tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và các bộ, ngành, cơ quan liên quan sớm hiện thực hóa các ý tưởng hợp tác, đầu tư, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Chính phủ Việt Nam cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và các doanh nghiệp khu vực Trung Nam Nhật Bản nói riêng trong quá trình hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.