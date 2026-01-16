Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Hayashi Yoshimasa, Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, toàn diện, ngày càng sâu sắc và thực chất với sự tin cậy chính trị cao, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Nhật Bản tiếp tục là đối tác số 1 của Việt Nam về hợp tác ODA và hợp tác lao động, nhà đầu tư lớn thứ 3, đối tác thương mại và du lịch thứ 4 của Việt Nam; hợp tác giữa các địa phương rất tốt đẹp. Trong đó, Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược hợp tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Hayashi Yoshimasa, Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Nhấn mạnh Việt Nam coi trọng và muốn tăng cường hợp tác với Nhật Bản trên các lĩnh vực, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước thông qua thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; qua Bộ trưởng chuyển lời mời Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sớm thăm Việt Nam trong năm 2026.

Thủ tướng cho biết thời gian tới, Việt Nam xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh, bền vững, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xác định đây là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu; tập trung thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và xây dựng hạ tầng số hiện đại, phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn.

Trên tinh thần hợp tác không giới hạn giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản tiếp tục hợp tác với các bộ, ngành của Việt Nam trong các lĩnh vực quản lý, hỗ trợ Việt Nam trong quy hoạch, phát triển hạ tầng khoa học công nghệ, trong đó có hạ tầng số, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao gồm cả cán bộ quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và nhân lực sản xuất - kinh doanh.

Cùng với đó, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và xây dựng khung chính sách; hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư lớn hơn nữa vào nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam; thúc đẩy hợp tác địa phương giữa hai nước.

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên ký kết các văn kiện để triển khai các hoạt động hợp tác, dự án cụ thể với tinh thần coi trọng trí tuệ, tiết kiệm thời gian và quyết đoán đúng lúc; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam hỗ trợ thúc đẩy các thỏa thuận, cam kết hợp tác giữa hai bên. Nhân dịp này, Thủ tướng mong phía Nhật tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng 600 nghìn người Việt Nam tại Nhật Bản sinh sống, học tập, làm việc.

Về phần mình, Bộ trưởng Hayashi Yoshimasa cảm ơn Thủ tướng dành thời gian tiếp; bày tỏ chia sẻ với những thiệt hại nặng nề của Việt Nam do thiên tai, bão lũ thời gian qua; đánh giá cao lực lượng lao động Việt Nam tại Nhật Bản với những đóng góp tích cực cho sự phát triển, thịnh vượng của hai quốc gia.

Nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng và đồng tình với những đánh giá của Thủ tướng về vai trò quan trọng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Bộ trưởng cũng đánh giá cao vai trò quản lý của Chính phủ và những nỗ lực, bước đi mạnh mẽ của Việt Nam trong chuyển đổi số, đặc biệt là trong xây dựng cơ sở dữ liệu; tin tưởng Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Nhấn mạnh hợp tác giữa hai nước là không có giới hạn và Nhật Bản là đối tác không thể thay thế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực như Thủ tướng đã có ý kiến; cho biết Nhật Bản muốn tiếp tục hợp tác với các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam trong chuyển đổi số, phát triển AI an ninh, an toàn và tin tưởng hợp tác giữa hai nước trong chuyển đổi số, công nghệ thông tin ngày càng mạnh mẽ./.