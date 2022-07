Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Ngoại thương và Tôn giáo Argentina Santiago Andres Cafiero. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại buổi tiếp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện với Argentina. Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống mà Nhân dân Argentina đã dành cho Nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước ngày nay, thể hiện cụ thể gần đây nhất là việc Chính phủ và Nhân dân Argentina đã viện trợ 500 nghìn liều vaccine phòng, chống COVID-19 cho Nhân dân Việt Nam vào tháng 11/2021.



Thủ tướng Chính phủ chúc mừng những thành tựu của Chính phủ Argentina do Tổng thống Alberto Fernández đứng đầu trong phục hồi phát triển kinh tế hậu đại dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội, không ngừng nâng cao vị thế quốc tế và khu vực của Argentina; tin tưởng chuyến thăm của ông Andres Cafiero sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Argentina, vì lợi ích của Nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng bày tỏ hài lòng với kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm chính thức giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao được tiến hành vào sáng cùng ngày; đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, xây dựng kế hoạch kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (25/10/1973 - 25/10/2023); nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có bao gồm Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư và Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; duy trì phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, đóng góp tích cực vào giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự tăng trưởng tích cực của quan hệ thương mại song phương năm 2021 đạt 4,5 tỷ USD, Argentina tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại Mỹ -Latinh; đề nghị Argentina tạo thuận lợi tiếp cận thị trường cho hàng hóa thế mạnh của Việt Nam, đặc biệt là nông, lâm, thủy sản; hai bên phối hợp xây dựng khuôn khổ hợp tác pháp lý thuận lợi cho thương mại và đầu tư, đưa Việt Nam và Argentina thành điểm kết nối giữa thị trường Nam Mỹ và Đông Á; Nhất trí với các đề xuất hợp tác của Argentina trong lĩnh vực phát triển năng lượng và nông nghiệp công nghệ cao.

Thủ tướng cũng đề nghị Argentina, một nước có thế mạnh về khoa học công nghệ, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về phát triển nông nghiệp bền vững, bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển đổi năng lượng ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, hai nước tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa-thể thao, an ninh-quốc phòng và giao lưu Nhân dân.



Nhân dịp này, Thủ tướng cũng thay mặt lãnh đạo cấp cao Việt Nam chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Alberto Fernández và các lãnh đạo Chính phủ Argentina.



Bộ trưởng Santiago Andres Cafiero trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đoàn; chúc mừng những thành tựu Đổi mới to lớn trên mọi mặt của Việt Nam, cũng như những kết quả quan trọng Việt Nam đã đạt được trong nỗ lực ứng phó đại dịch COVID-19; bày tỏ tin tưởng vào thành công của chương trình phát triển phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững của Việt Nam.



Ngoại trưởng Ác-hen-ti-na khẳng định Chính phủ Argentina hết sức coi trọng vai trò, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam ở khu vực và quốc tế, mong muốn đưa quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam lên một tầm cao mới. Bộ trưởng cam kết sẽ thúc đẩy các Bộ, ngành phía Argentina phối hợp với phía Việt Nam nhằm cụ thể hóa các đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Argentina ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả; hướng tới xây dựng quan hệ đối tác mang tầm chiến lược trong các lĩnh vực năng lượng và nông nghiệp, vì lợi ích của nhân dân hai nước./.