Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Australia đạt được những kết quả ấn tượng về phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, đồng thời triển khai nhiều cam kết quốc tế quan trọng, trong đó có ứng phó với biến đổi khí hậu; mong muốn Australia ngày càng phát triển, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Don Farrell trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của Thủ tướng dành cho đoàn. Báo cáo với Thủ tướng về kết quả tốt đẹp của Hội nghị Bộ trưởng Đối tác kinh tế Việt Nam – Australia lần thứ 3 mà ông và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa đồng chủ trì, Bộ trưởng Don Farrell cho biết, đây là lần thứ 3 ông đến Việt Nam trong thời gian ngắn vừa qua, vui mừng chứng kiến sự thay đổi từng ngày của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Don Farrell báo cáo Chính phủ Australia kết quả và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Việt Nam triển khai kết quả Hội nghị cũng như tiếp tục triển khai thành công Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế (EEES) đã được Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng Australia Scott Morrison công bố tháng 12/2021 trong cuộc gặp giữa hai Thủ tướng tại Scotland.

Thủ tướng và Bộ trưởng Don Farrell đã điểm lại và đánh giá cao những thành tựu trong quan hệ song phương, nhân dịp năm 2023 đánh dấu 50 năm Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược vào tháng 3/2018 và tại cuộc gặp của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với Toàn quyền David Hurley vào tháng 4/2023, hai cũng nhất trí trao đổi để nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào thời điểm thích hợp.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực; Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 15,7 tỷ USD, tăng gần 27% so với năm 2021; Australia trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang xây dựng đất nước dựa trên 3 trụ cột là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; xuyên suốt quá trình đó lấy con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực, động lực của sự phát triển. Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược là xây dựng thể chế, phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng. Trong quá trình đó, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ của Australia. Cảm ơn Australia hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19, góp phần giúp Việt Nam kiểm soát được dịch bệnh, phục hồi, phát triển kinh tế -xã hội.

Thủ tướng đề nghị hai bên cần phát triển thương mại theo hướng cân bằng hơn thông qua việc thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm Việt Nam sang Australia. Australia tạo thuận lợi hơn nữa cho các mặt hàng điện tử, da giầy, dệt may, nông sản Việt Nam tiếp cận thị trường Australia do hiện nay một số thị trường của Việt Nam bị co hẹp do khó khăn chung để tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho người dân; đề nghị phía Australia tăng cường trong một số lĩnh vực mà hai nước có thể mạnh như giáo dục đào tạo, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, lao động, du lịch, giao lưu nhân dân, nông nghiệp công nghệ cao.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị, với cương vị của mình, Bộ trưởng Don Farrell sẽ đóng góp quan trọng, thúc đẩy thương mại nói riêng, quan hệ, hợp tác giữa hai nước nói chung ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; khai thác tối đa dư địa trong quan hệ hai nước; mong muốn Australia chia sẻ kinh nghiệm, giúp Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực quốc tế sâu rộng, hiệu quả; nhất là trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, hỗ trợ vốn, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, kinh nghiệm quản lý, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế toàn hoàn, chuyển đổi năng lượng, chống biến đổi khí hậu…

Thông qua Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Don Farrell, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Australia thăm Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Nhất trí với các đề nghị của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia cho biết sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan của Việt Nam để hiện thực hóa các mong muốn này; cho biết, Australia mong muốn Việt Nam đóng vai trò quan trọng hơn trong chiến lược đa dạng hóa đối tác thương mại của Australia; mong muốn Việt Nam là cầu nối, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong quan hệ Australia – ASEAN./.