Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng bộ Lao động và Phúc lợi Lào Phosay Sayasone

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Phoxay Sayasone, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Chào mừng Bộ trưởng Phosay Sayasone và đoàn công tác sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Lao động Việt Nam - Lào lần thứ 9, Thủ tướng Chính phủ mong muốn và tin tưởng Bộ trưởng sẽ hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt giữa hai nước ngày càng phát triển, kết quả hợp tác giữa hai Bộ ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng vì quan hệ hợp tác có một không hai giữa hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu, hai bên tích cực triển khai các cam kết đã được thống nhất tại các cuộc gặp giữa Lãnh đạo cấp cao của hai nước, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh, kinh tế, lao động, phát triển nguồn nhân lực, y tế, văn hoá - xã hội, thông tin truyền thông, tài nguyên - môi trường, khoa học công nghệ…

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và tin cậy sâu sắc giữa hai nước, trong bối cảnh địa chính trị khu vực và thế giới đang có nhiều biến động, suy thoái kinh tế đang hiện hữu. Mối quan hệ này ngày càng cần được vun đắp, không thể nào thay thế, Việt Nam sẽ luôn kề vai sát cánh, hỗ trợ tối đa theo khả năng để cùng các đồng chí Lào tiếp tục phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi Lào Phosay Sayasone trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tới Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Bộ trưởng cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện cho hợp tác giữa Bộ Bộ Nội vụ Việt Nam (trước đây là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) và Bộ Lao động và Phúc lợi Lào, cũng như vun đắp cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Bộ trưởng Phosay Sayasone cho biết hai Bộ có mối quan hệ tốt đẹp. Hai bên chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng và thực hiện luật pháp, chính sách phát triển thị trường lao động, bảo hiểm xã hội, quản lý lao động nước ngoài đến hai nước làm việc, lao động đi làm việc ở nước ngoài và lĩnh vực người có công. Cùng với đó, hai Bộ phối hợp chặt chẽ trong năm Chủ tịch ASEAN 2024 của Lào, phía Việt Nam ủng hộ các sáng kiến về lao động và xã hội của Lào, phát huy vai trò của Lào trong năm 2024. Ngay trong chuyến công tác này, Bộ trưởng hai Bộ có cuộc làm việc rất thành công, thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong hợp tác lao động giữa hai nước. Cùng với đó, hai Bộ phối hợp chặt chẽ trong năm Chủ tịch ASEAN 2024 của Lào, phía Việt Nam ủng hộ các sáng kiến về lao động và xã hội của Lào, phát huy vai trò của Lào trong năm 2024. Ngay trong chuyến công tác này, Bộ trưởng hai Bộ có cuộc làm việc rất thành công, thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong hợp tác lao động giữa hai nước.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai Bộ tiếp tục phát huy và phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới. Trong đó, tập trung hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ trên các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo nghề, lao động, việc làm, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, xoá đói giảm nghèo…

Hai bên cần nghiên cứu xây dựng các định hướng mới về hợp tác lao động – người có công giữa Việt Nam - Lào trong bối cảnh mới, trên cơ sở đó ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực này để tăng cường hợp tác sâu, rộng hơn trong những lĩnh vực thuộc chức năng chung của hai Bộ; khuyến khích duy trì và đẩy mạnh các cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường trao đổi thông tin, đối thoại chính sách, nghiên cứu chiến lược, nhất là về những vấn đề mới phát sinh trong bối cảnh thế giới đang liên tục thay đổi.

Thông tin tới Bộ trưởng về việc Việt Nam đang xây dựng 248 Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, trong đó có nhiều trường tại các xã giáp Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam sẵn sàng đón nhận học sinh Lào tại các xã biên giới giáp Việt Nam sang học tại các trường học này.

Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ Việt Nam nghiên cứu, đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật, hỗ trợ chuyên gia Lào trong xây dựng hoàn thiện luật pháp, chính sách về lao động và người có công; tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực để đào tạo các cán bộ có năng lực, vững vàng, gắn bó với tình hữu nghị của hai nước Việt Nam – Lào; hỗ trợ bạn đào tạo nhân lực ngành lao động thông qua một số dự án trong khu vực, đa dạng hoá hình thức đào tạo; hỗ trợ thực hiện chính sách bảo trợ xã hội; thúc đẩy giao lưu văn hoá, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Qua Bộ trưởng, gửi lời hỏi thăm đến đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao của Lào; đồng thời nhân dịp quốc khánh lần thứ 50 của Lào sắp tới (02/12/2025), Thủ tướng Chính phủ chúc các bạn Lào tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XI Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ chín, xây dựng nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng./.